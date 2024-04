Sergio Lozano: "Hace un año nadie esperaba que estuviera aquí"

Con la cara de ilusión de quién no ha jugado una 'Final Four' en su vida. Así aparecía Sergio Lozano, junto a Velasco y Dídac Plana, en la rueda de prensa previa a que el equipo coja las maletas y se vaya hasta Armenia para disputar la gran final a cuatro de la Champions League.

El gran capitán, por quién "el 99,9% de la gente dudaba de que hoy estuviera aquí" después de volver a romperse la rodilla, se mostró terriblemente motivado para la fecha. Lo ha ganado todo, pero quiere más. También Velasco y Dídac Plana. Esta 'Final Four' sabe mucho mejor después de lo que ha sufrido el equipo con la maldición de las lesiones. Algunos como Sergio, Adolfo, Pito o Ferrao no llegan al 100%, pero que nadie dé por muerto al Barça.

"Llevamos toda la temporada con muchas lesiones. Ojalá hubiera sido solo algunos partidos. Nos han faltado cuatro jugadores de media. Ante el Sporting de Portugal, igual es de los partidos que menos futbolistas nos faltarán. Ahora tenemos que ver cómo están los jugadores. Tenemos mucha motivación", señalaba Velasco.

"Nos ha costado mucho"

Por el mismo camino iban tanto Dídac como Sergio. El meta indicó que "este año queriamos estar aquí y dadas las circunstancias nos ha costado mucho. Creo que llegamos con muchas ganas y con la mentalidad de que quermos volver a estar en una final de Champions". Mientras, el gran capitán apuntaba que "es muy especial. Sufrimos mucho para clasificarnos, gente que llegó corriendo riesgos... Para nosotros sería bonito competir y ganar. Hay gente que no va a estar y que se lo merece. A nivel anímico sería muy importante y sería una de las más difíciles desde que estoy aquí. Competiremos sin importar las circunstancias, daremos el 100%".

El primer partido será contra Sporting de Portugal, de quién el técnico se deshizo en elogios, como no podía ser de otra manera. Es un equipo "del que no puedes decir solo una cosa". De todas formas, a Velasco tan solo le interesa "lo que puedan hacer sus jugadores".

Sin duda, la 'Final Four' está marcada por la presencia de jugadores de los Adolfo, Lozano, Pito y Ferrao. Los cuatro vienen de lesiones importantes y apenas están cogiendo ahora ritmo. Pero no va a ser una excusa. Para el capitán, es una de las citas más relevantes de su carrera. "Hace un año nadie esperaba que estuviera aquí. Pero peleé y me quise dar otra oportunidad. Para mí es lo más estar aquí. No pienso en lo que he jugado y he ganado, solo que tengo la oportunidad de jugar una Final Four".

"Los lesionados están cogiendo ritmo"

Sobre estos jugadores, claves en el equipo, Velasco no tiene ninguna duda: estarán y a buen nivel. "Los lesionados están cogiendo ritmo. Todos son gente con experiencia, la falta de rodaje la pueden suplir con la experiencia. No se van a poner nerviosos. Aquí tenéis a Sergio, está como loco por jugar. Esa falta de rodaje que se podría tener, lo van a superar con creces", afirmaba el técnico.

Así, con toda la motivación del mundo tras una temporada 'milagro' por las numerosas bajas, el Barça pondrá rumbo este martes a Armenia para disputar la 'Final Four' en una sede que ha creado polémica. Y es que la cita se jugará en Ereván cuando los cuatro equipos que estarán son de la Península Ibérica. Cosas de la UEFA. Sobre ello, Sergio Lozano quiso ser "políticamente correcto": "No entiendo jugar la 'Final Four' en Armenia siendo dos equipos españoles y portugueses. Queremos disfrutar del mejor fútbol sala del mundo, pero no damos facilidades a los aficionados. Espero que esté el pabellón con una buena entrada. Manda UEFA, que no nos está dando el cariño".

Por último, los tres protagonistas han agradecido el apoyo mostrado por Joan Laporta, que se ha acercado después del entrenamiento de este lunes para dar ánimos de cara a la disputa de esta apasionada 'Final Four'. "Es la cabeza de este club, para nosotros es muy importante que haya estado aquí. Está convencido que vamos a competir", indicaba Velasco, y sentenciaba Sergio Lozano: "Sabemos de su apoyo, siempre lo hemos tenido. Siempre está muy informado. Está muy encima. Él sabe que jugar una 'Final Four' para el club es importante".