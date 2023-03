Las emotivas palabras de Navarro, Reyes y Calderón tras la retirada de camiseta de Pau Gasol

Los tres amigos y ex compañeros del de Sant Boi vivieron desde Los Ángeles la noche más especial para Pau Navarro: "He visto a un Pau que hacía mucho tiempo que no veía"

En las primeras filas y sin perder detalle del homenaje a Pau Gasol, sus excompañeros y amigos Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes y José Calderón han vivido con mucha emoción el día "histórico" en el que Los Angeles Lakers han retirado la camiseta del catalán.

"He visto a un Pau que hacía tiempo que no veía", apuntó en declaraciones a los medios Navarro. "La verdad es que ha calado muchísimo en todo el mundo del deporte, no solo por lo que ha hecho dentro sino también fuera. Creo que se lo merece, ha pasado un día con muchos nervios seguro porque esto es un hecho histórico", añadió.

Integrantes de aquellos 'júnior de oro' que ganaron el Mundial de 1999 a EE.UU., Navarro, Reyes y Calderón fueron tres pilares fundamentales de la selección que, con Gasol como estandarte, marcaron un antes y un después en el baloncesto español. En este sentido, Navarro dijo que estaban hoy "contentos de vivir el camino con él".

"Si ya le admiraba la gente, ahora le van a admirar incluso un poco más", destacó el escolta, muy cercano a Gasol desde que empezaron como dos chavales en el Barcelona y que también compartieron vestuario en los Memphis Grizzlies.

Por su parte, Reyes subrayó que el homenaje fue "muy emotivo" y reconoció que con el discurso del pívot a más de uno -él incluido- se le saltó "alguna lagrimilla". "Es historia del deporte español, del baloncesto, y es para sentirse muy orgulloso por tener un deportista como Pau que ha conseguido unos logros tan grandes que han hecho que una franquicia como los Lakers retire su camiseta como el primer jugador no estadounidense", argumentó.

Calderón se unió a las palabras de Navarro y de Reyes y elogió el "muy bonito" discurso de un Gasol al que definió como "casi un hermano". "Son los buenos momentos, los malos, el crecer juntos. Nos consideramos más que amigos o compañeros de equipo. Cada uno nos hemos visto y nos hemos ayudado desde que teníamos 15 años...", afirmó.