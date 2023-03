Las camisetas de Kobe Bryant y Pau Gasol, en la eternidad de los Lakers

Las dos leyendas, unidas para siempre en la historia de la franquicia angelina Kobe y Pau ganaron con los Lakers los anillos de campeones de la NBA en 2009 y 2010

La camiseta de Pau Gasol ya luce en los cielos de Los Ángeles. El '16' del ex jugador de Sant Boi ya brilla junto a otras leyendas de la franquicia como son Kareeem Abdul-Jabbar, Magic Johnson o Jerry West, tras haber sido pieza clave, entre 2008 y 2014, para el éxito que alcanzó la franquicia, ganando la NBA en 2009 y 2010.

El elenco de estrellas que cuelga bajo el techo del Crypto.Com Arena de Los Ángeles cuenta también con uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, el desaparecido Kobe Bryant, ganador de cinco anillos con la franquicia angelina.

La relación entre Pau y Kobe trascendió de lo profesional, con una conexión y una amistad que se trasladó también fuera de las pistas, con una relación que también juntó a las dos familias, más unidas que nunca tras la trágica muerte de Bryant, junto a su hija Gianna en enero de 2020.

"Es un momento muy difícil. Una pérdida muy grande, pero me emociona y me alegra en cierto sentido ver la reacción y el impacto que ha tenido en el mundo más allá del deporte. Hablábamos algo de español en pista para que nuestros rivales no nos entendieran. Sin duda es lo más cercano que he tenido a un hermano mayor". Estas fueron las palabras que pronunció un abatido Pau Gasol en su mini serie 'Lo importante es el viaje' tres días después del fallecimiento de Bryant. Todavía estremece rememorar todas las horas posteriores a la muerte del '24' y el impacto que supuso su adiós.

La sociedad formada por Kobe Bryant y Pau Gasol dejó grandes momentos sobre la pista. Tras el revés en forma de derrota en las finales de la NBA en 2008 ante los Boston Celtics, aquella situación les hizo más fuertes, mejor equipo y les brindó una voracidad con la que se plantaron el siguiente curso de nuevo en los partidos por el anillo, donde no dieron opción a unos Orlando Magic a los que superaron por un contundente 4-1. Para el recuerdo, aquellas charlas entre ambos jugadores para encontrarse en pista, con las que Pau logró su primer anillo.

En 2010, el destino le brindó a los Lakers poderse tomar la 'vendetta' ante los Celtics. Los de Boston se pusieron 3-2 tras el quinto partido y contaban con un doble match-ball, eso sí, lejos del Garden. Los angelinos se impusieron en el sexto por 89-67, y en el séptimo y definitivo, catalogado como uno de los mejores partidos en la historia de las finales de la competición, los Lakers vencieron por un ajustado 83-79, partido en el que Kobe y Pau se combinaron 42 puntos.

La ausencia de Kobe Bryant ha sido la más destacada en una cita en la que no han faltado los rostros más reconocidos de los Lakers. No hay ninguna duda de que con Kobe presente, el 'hermano mayor' de Pau hubiese sido el mejor maestro de ceremonias posible para tal evento.