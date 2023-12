Draymond Green se justifica: "Desafortunadamente le golpeé"

Draymond Green protagonizó esta madrugada un nuevo escándalo en la NBA en el encuentro de los Golden State Warriors frente a los Phoenix Suns. El ala-pívot estadounidense recibió la tercera expulsión en lo que va de temporada por golpear en la cara a Jusuf Nurkic y su justificación después del partido ha sorprendido a muchos.

"No soy de los que se disculpan por las cosas que uno hace, pero me disculpo con Jusuf porque no era mi intención golpearle, me balanceé y desafortunadamente le golpeé", expresó Draymond Green. Una jugada que viene poco tiempo después del agarrón por el cuello que realizó sobre Gobbert y que le mantuvo apartado de las pistas cinco partidos.

En total, 20 expulsiones a las espaldas de uno de los jugadores más controvertidos de la NBA en los últimos años. El jugador que recibió el último golpe, Nurkic, fue rotundo al final del partido: "¿Qué le pasa? No lo sé. Personalmente creo que este hermano necesita ayuda". Y añadió: "Yo estoy ahí para intentar jugar al baloncesto y él está ahí golpeando. Creo que lo hemos visto a menudo, pero espero que lo que sea que tenga en su vida vaya a mejor".

También habló sobre Green el entrenador de los Warriors, Steve Kerr: "Le necesitamos, hemos hablado con él y sabe que debe aguantar la compostura y estar ahí fuera para sus compañeros. Vamos a seguir trabajando".