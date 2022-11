Messi-Lewandowski, un duelo con morbo

La actual estrella del Barça y la que lo fue durante muchos años se enfrentarán en la primera fase del Mundial Ambos se han elogiado y tienen retos y cuentas pendientes en Qatar

Leo Messi y Robert Lewandowski protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera fase del Mundial que empieza este domingo en Qatar. Argentina y Polonia están encuadradas en el grupo C y ambas selecciones se enfrentarán el 30 de noviembre en la última jornada del grupo en un choque que podría determinar la primera plaza del grupo o que incluso puede ser a vida o muerte para alguno de los combinados para estar en los octavos de final.

El partido vivirá el enfrentamiento entre quien es actualmente la gran estrella del Barça, Robert Lewandowski, y quien lo fue durante muchos años, Leo Messi. El polaco, que inicia el Mundial disgustado por la sanción de tres partidos que le impuso este miércoles el Comité de Competición, llega en gran forma tras haber marcado trece goles en catorce partidos en la Liga y cinco en la Champions. Descansó en el amistoso jugado por Polonia ayer contra México y en Qatar disputará su segundo Mundial tras haber jugado el de 2018 en Rusia. Su reto será estrenarse como goleador y estar por primera vez en octavos, pues hace cuatro años, Polonia cayó en la primera fase tras perder ante Senegal y Colombia y solo ganó contra Japón. El blaugrana jugó los tres partidos pero no marcó.

Tendrá delante Lewandowski a un jugador que no dudó en reconocer que el polaco ha merecido el Balón de Oro. Cuando recogió su séptimo trofeo el año pasado se acordó de Lewandowski, explicando que el actual jugador blaugrana hubiese sido el justo vencedor un año antes, cuando no se dio por la pandemia del coronavirus y esperando que un día se reconozca aquel mérito. Aquellas palabras fueron la consecuencia de las críticas del polaco al trofeo por la cancelación del año anterior y porque creía que debía haberlo ganado él. Tras ellas, Lewandowski fue claro. "Espero que no sean palabras vacías".

Será el de Qatar el quinto Mundial de Messi. Ha jugado 19 partidos y ha marcado seis goles. Nunca ha marcado en la fase decisiva de un Mundial, en las eliminatorias, y estuvo cerca de alzarse con el título en el 2014, cuando Argentina perdió la final en Brasil ante Brasil. Cayó el combinado que entrenaba Alejandro Sabella en la prórroga en un partido en el que Messi estuvo a punto de marcar y en el que Higuaín desaprovechó una excelente jugada del entonces futbolista del Barça. En las otras tres participaciones mundialistas, Argentina y Messi fueron eliminados dos veces en cuartos de final (2006 y 2010), ambas por Alemania, y una en octavos (2018), por Francia.

ELOGIOS

El partido tendrá morbo. Será un enfrentamiento entre el pasado y el presente del Barça. Quizá también el futuro. Parece difícil que Messi vuelva al Barça pero no es imposible. "Es absolutamente brillante con los increíbles pases que da a los delanteros. Si piensas en Leo, ves que tiene una conexión brillante con los atacantes. Sabe cómo meter el balón en el área, entre líneas... es el mejor del mundo en eso. No sé qué pasará en el futuro, pero para todo delantero es un sueño jugar con Lionel Messi, sin duda", dijo recientemente Lewandowski en una entrevista en 'Marca'.