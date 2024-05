Alcaraz se despide de Madrid ante un inmenso Rublev

Se despidió Rafa Nadal de Madrid por la puerta grande... y Alcaraz ha hecho lo propio en los cuartos de final. Entrega la corona el rey. El murciano llegaba a la capital buscando recuperar sensaciones y, por qué no, llevarse un torneo muy especial para él. El primer objetivo lo logró, haciendo buenos partidos y confiando cada vez más en su antebrazo derecho. Sin embargo, no pudo cumplir el segundo. Y no tuvo opción porque delante estaba un Rublev que hizo un auténtico partidazo.

El ruso inició algo frío, con un Alcaraz que parecía tener el partido bien controlado. Sin embargo, a partir del segundo, Rublev impuso su ley. Dejó de fallar, fue tremendamente intenso en sus golpes y se hizo dueño y señor de la pista. Acabó Alcaraz claudicando después de intentarlo todo. Suerte que el ruso todavía no había ganado ni un solo partido en la temporada de tierra hasta llegar a Madrid...

Buen inicio del murciano

Poco se pareció el inicio a lo que había sido con Struff. Ante Rublev, el murciano salió tranquilo, más cómodo y eso se notó en su juego. Empezó fallón con el revés, pero en cuanto cogió temperatura se hizo con el dominio del duelo. Salvó los dos primeros juegos al servicio Rublev, pero al tercero Alcaraz decidió darle una vuelta de tuerca a todo con el break que iba a ser definitivo para matar el primer set. En la primera que tuvo a su alcance, Alcaraz no perdonó.

Tenía el revés controlado y cambiándole la altura de los golpes a un tenista ruso que fue a voluntad del murciano. Se divertía, también con las dejadas. Iba lamentándose Rublev, que solo pudo alargar la manga algo más. El murciano estaba a buen nivel, suelto con la derecha y teniendo hasta dos bolas para matar el set mucho antes. Lo pudo hacer con el 5-3 y hasta dos bolas de set. Pero aguantó Rublev hasta el 6-4.

Terremoto Rublev

En la segunda manga, todo se nubló para Carlitos. Avisaba ya el ruso estando a punto de romperle el servicio a las primeras de cambio. Y terminó haciéndolo después del deuce. A partir de ahí, monólogo de Rublev. Empezó a no fallar ni una sola bola, a ponerle difícil cualquier saque a Alcaraz y a sostener su juego en un drive demoledor. Le costaba a Alcaraz dificultar su juego. La pista era suya. Con el 4-1, tuvo opción de 'matar' la manga. Aguantó Alcaraz, que quiso sostenerse. Pero no hubo forma. Rublev perdonó con el 5-1, pero terminó cerrando el set con el 3-6.

Rublev fue imparable en el segundo y tercer set / EFE

Se abría un nuevo partido para Carlitos. Buscaba consejo en la banda, pero todo lo que el ruso sí metía en pista, a Alcaraz se le hacía un mundo. Abría los brazos en señal de no entender qué podía hacer. Mientras, el primer break del tercer set ya se lo habíamos apuntado a Rublev.

Llevaba un set elevando su nivel el bueno de Andrey, y en el tercero le metió una marchita más. Solidísimo, jugando con las líneas. Alcaraz nunca pudo entrar en partido ni apenas tuvo opción de responder a los golpes en forma de roturas del ruso. Al final, claudicó con el 2-6 que decidía el partido. Salía de la pista pidiendo perdón. Buen torneo de Carlitos en Madrid en su vuelta. Rublev fue demasiado Rublev.