Lewandowski ya paga muy caro ser del Barça

Dos partidos de sanción por tocarse la nariz. Puede parecer un chiste de mal gusto. Pero, desgraciadamente, no lo es. Al contrario, es la triste realidad a la que se enfrenta Lewandowski. El Comité de Competición castigó al delantero polaco de forma tan severa por culpa del acta que redactó Gil Manzano. El nefasto colegiado extremeño, que tantas veces ha sido protagonista negativo en los partidos del Barça (como muy bien le recordó Piqué, aunque tal vez no con las formas adecuadas, lo cual le ha costado una absurda sanción de cuatro partidos que no cumplirá jamás), interpretó el gesto que hizo Lewandowski tras ser expulsado como “de desaprobación a la actuación arbitral”, cuando el propio jugador polaco explicó que ese gesto iba dirigido a Xavi, reconociendo al técnico que tenía razón en sus instrucciones pre-partido: “Habíamos hablado de que si nos sacaban una amarilla tuviéramos cuidado con la segunda”.

Lewandowski se equivocó con su codazo a David García que provocó la segunda tarjeta amarilla y la expulsión. También es verdad que la primera tarjeta (que el Barça recurrirá) es muy cuestionable. De todas formas, podría entenderse una sanción de un partido. Pero que le castiguen con dos más por esa surrealista interpretación del gesto que hizo el ínclito Gil Manzano es absolutamente escandaloso.

En el Barça califican “de locos” la sanción de tres encuentros a Lewandowski. El delantero polaco, que podría perderse los encuentros de Liga contra el Espanyol, el Atlético y el Betis, está absolutamente perplejo y “alucinado” con el castigo. El club blaugrana, por supuesto, presentará recurso ante el Comité de Apelación, aunque tenga pocas garantías de éxito. El acta arbitral manda y ahí Gil Manzano puso la puntilla al goleador blaugrana con sus ‘detalladas’ valoraciones del gesto. Es una injusticia. Por supuesto. Y también un agravio comparativo.

Ancelotti, sin ir más lejos, cargó duramente contra Melero López tras el empate ante el Girona. El técnico del Madrid llegó a asegurar en rueda de prensa: “El árbitro se ha inventado el penalti”. ¿El castigo? No hubo castigo. Aquí no se trata de apreciaciones. Sino de hechos. Grabados. Pero Ancelotti salió sorprendentemente impune. Si eres delantero del Barça y te tocas la nariz, dos partidos de sanción. Si eres entrenador del Madrid y desprecias al árbitro, te sale gratis. No hace falta decir nada más...