Koundé: "En defensa tenemos margen de mejora"

El francés Jules Koundé ha hablado sobre varios temas en vista del partido clave que enfrentará a Francia y Marruecos el próximo miércoles 14 de diciembre. Una de las dos selecciones pasará a la gran final del Mundial de Qatar.

El jugador del Barça se siente cómodo en su "nueva" posición, el lateral derecho, aunque admite que puede mejorar. "Es un puesto al que me estoy acostumbrando, hay un enorme margen de progresión. Pero cada día me encuentro mejor", afirma el jugador del Barcelona, que señaló que su prestación ante Inglaterra en cuartos fue más lograda.

También ha querido destacar la fragilidad defensiva del equipo como aspecto a mejorar. La selección francesa ha encajado gol en cada uno de los partidos que ha jugado del Mundial. "No nos inquieta. Siempre hay un margen de progresión, goles evitables, errores evitables. En defensa hay cosas que hemos mejorado, como cerrar espacios. Eso puede ayudar. Somos una defensa nueva, tenemos pocos partidos en común, hay que aprender a conocerse. Tenemos margen de mejora", indicó.

Koundé bromeó ante la posibilidad de marcar un gol en las semifinales. "¿Por qué no el miércoles? No es algo en lo que me concentre, pero ¿a quién no le gustaría hacer un Thuram o un Pavard?". Además, ha aprovechado para elogiar a su compañero de selección, Antoine Griezmann, y a su ex compañero de equipo y futuro rival, Bono. "Griezmann es un jugador clave, que representa bien el equipo, juega por el colectivo sin importar cuál sea la competición. Sobre Bono, no me sorprende lo que está haciendo, le he visto jugar a un elevado nivel en España y en la Liga de Campeones. Es muy completo, mentalmente muy fuerte, también en los penaltis."

En cuento a su rival en semifinales, Koundé apeló a no fiarse de Marruecos, "que está haciendo una competición excepcional" y "ha ganado a grandes naciones". "Nos lo vamos a tomar en serio. No es una sorpresa, están aquí y lo merecen. Esperemos complicarles la labor y clasificarnos", dijo.