La polivalencia de Koundé, el antídoto por si el Barça no puede fichar

El defensa francés está actuando a buen nivel de lateral derecho con su selección en el Mundial de Qatar Es una opción más que viable para la banda por si el club azulgrana no encuentra soluciones en el mercado

Un futbolista polivalente es aquel que tiene la capacidad de rendir en diferentes posiciones del campo asumiendo casi todos los roles específicos de la posición de forma que no se note que no son los de su sitio natural. Es muy importante tener especialistas pero los entrenadores también valoran muchísimo disponer de estos perfiles en sus plantillas por si hay que cambiar sistemas o hay lesiones o sanciones a lo largo de una temporada.

Jules Koundé entraría en esa larga lista de los futbolistas versátiles que se pueden adaptar a jugar en distintas posiciones. Pese a que insiste en que le gusta jugar de central porque "es la posición en la que tengo muchos más conceptos" esta temporada le está tocando disputar muchos partidos como lateral derecho. Y se lo ha dicho a Xavi, que también lo prefiere en el eje pero que por culpa de las lesiones lo ha tenido que utilizar mucho en la banda. En el Barça ha disputado 6 partidos como central y 4 como lateral.

Con Francia, en el Mundial de Qatar, ha participado en 4 partidos y en todos ha jugado como lateral derecho, rindiendo a buen nivel. En tres de ellos ha completado los 90 minutos ( Dinamarca, Polonia e Inglaterra). Deschamps es un entrenador que confía mucho en sus capacidades pero tiene el eje cubierto con Varane y Upamecano.

Cuando se reanuden las competiciones nacionales y Koundé vuelva al Barça habrá que ver que hace Xavi con él. Araujo estará recuperado de su lesión, Andreas Christensen ha demostrado con Dinamarca en Qatar que es un central de total garantía y Eric García también tiene la confianza del técnico egarense. Además, Marcos Alonso estaba jugando de central por la izquierda porque Alejandro Balde y Jordi Alba se alternaban el lateral debido a su notable estado de forma.

En el lateral derecho, en cambio, Bellerín no está respondiendo a las expectativas así que no se puede descartar, ni mucho menos, que a Koundé le toque volver a jugar en ese puesto vistiendo de azulgrana. Al menos esta temporada. La idea del FC Barcelona es reforzar la posición de lateral derecho. Si no puede ser en este mercado de invierno, en verano. Busca un jugador indiscutible y de futuro para la posición. Juan Foyth, del Villarreal, y Diego Dalot, del Manchester United, son dos de los jugadores en la agenda de la dirección deportiva del club azulgrana para reforzar la posición. Están contrastados y son jugadores de presente y de futuro. Pero si el Barça no puede encontrar soluciones para superar los problemas de fair-play o no tiene suficiente dinero porque prioriza otro fichaje (sin Busquets se necesitará un mediocentro) la opción de Koundé (o Araujo) para ocupar el lateral es más que viable.

Casos de futbolistas que se consolidaron en otras posiciones en el BarçaSi finalmente Koundé se acaba consolidando en el lateral derecho hará el mismo camino que muchos otros jugadores a lo largo de la historia del Barça. Un claro ejemplo lo tiene en la plantilla actual. Hablamos de Sergi Roberto. Formado como centrocampista en la cantera, no se pudo consolidar en el primer equipo hasta que no bajó a lateral derecho. El de Reus es un magnífico ejemplo de futbolista polivalente porque ha actuado, sobre todo en cuatro posiciones. Como lateral derecho ha disputado 160 partidos con el Barça, 100 actuando de mediocentro, 24 como interior derecho y 5 como extremo por la misma banda.

Mascherano es otro caso muy particular. Llegó al club azulgrana consolidado como pivote en el Liverpool pero acabó jugando mucho más como central, la posición en la que se consagró en el Camp Nou como lo demuestran las cifras. En sus 8 temporadas en el Barça disputó 263 partidos jugando como central por sólo 55 de mediocentro y en 4 actuó de lateral derecho. El argentino siempre se sintió centrocampista defensivo porque es en esa posición la que lo llevó a la élite y no tuvo reparos en reconocer que si no se hubiera reciclado a defensa jamás hubiese estado tantos años en el Barça. "Yo ya lo sabía: jugar de centrocampista defensivo iba a ser muy difícil en este equipo, prácticamente imposible; quizá durante una o dos temporadas hubiese podido contar con alguna oportunidad, pero no hubiese tenido la carrera de éxitos que he tenido en el Barcelona como central. Esa es la realidad y soy bastante consciente de ello", dijo en su sexto año en el club. Mascherano admitió que jamás podría llegar al nivel de Busquets.

Puyol es otro jugador que consiguió forjar su leyenda jugando como central cuándo sus inicios fueron muy distintos. En el filial ocupaba la posición de interior y cuando subió al primer equipo era lateral. En la memoria de los culés todavía se recuerda su marcaje a Luis Figo en la vuelta del portugués al Camp Nou. El capitán jugó 437 partidos como central, 91 como lateral derecho y 22 como lateral izquierdo en el primer equipo del Barça. Puyol, además, trabajó tácticamente al margen de los entrenamientos del equipo para mejorar y comprender mejor los mecanismos y el juego de los centrales.

Eric Abidal es otro de los jugadores que acabó modificando su posición inicial en el FC Barcelona. Lo ficharon para jugar como lateral izquierdo y acabó consolidado como defensa central en sus últimas temporadas en el club. Jugó 133 partidos en la banda y 46 en el eje.