Irene Paredes, sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "Fue un gesto desafortunado..."

Irene Paredes, una de las jugadoras con más voz y peso dentro del vestuario de la selección española femenina, se ha pronunciado sobre el polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Pese a no tener el brazalete de capitana, Paredes ejerce sobre el terreno de juego como una auténtica líder del equipo y, en consecuencia, también ha querido dar su versión sobre todo lo sucedido entre su compañera y el presidente de la RFEF.

En una entrevista al diario 'ABC', la jugadora del FC Barcelona ha reflexionado sobre el episodio vivido entre Rubiales y Jenni: "Está claro que es un gesto desafortunado, pero nosotras estamos muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho".

Irene Paredes también ha contestado a otros temas controvertidos, como es el caso del entrenador del combinado español, Jorge Vilda. La central española ha definido al técnico como "una persona cercana que nos conoce muy bien e intenta transmitirnos siempre mucha tranquilidad porque confía mucho en nosotras".

Asimismo, ha querido acordarse de sus compañeras que no han estado en la conquista del Mundial. "Es verdad que ha habido compañeras que no han podido estar, otras que directamente han decidido no estar, pero que anteriormente han aportado mucho a la selección, han ayudado a clasificarse. Al final esto es algo de todas. Hemos tenido que competir las que estábamos allí y hemos sabido hacerlo y tenemos que quedarnos con eso", ha declarado Paredes.

Por último, al ser preguntada por el papel de la Federación, no ha querido generar más polémica: "Yo creo que ahora es momento de disfrutarlo, de saborearlo. Luego, a seguir mejorando, porque el fútbol evoluciona mucho y para poder seguir en la élite, hay que ir mejorando siempre cosas".