AS: Rubiales no piensa dimitir

Según la información de 'AS', el presidente de la RFEF no ha pensado en dejar el cargo de presidente No se ha decidido qué hacer tras la postura pública de Pedro Sánchez, donde ha dejado en entredicho a Rubiales

A pesar del delicado momento, Luis Rubiales no se plantea dimitir o, por lo menos, esa es su intención en estos momentos. Y por ahora, en la RFEF todavía no se han valorado las declaraciones del presidente del gobierno para emitir un juicio sobre las mismas ni se ha decidido, por lo tanto, qué posición pública adoptar, según informa 'AS'.

Las contundentes palabras de Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno, dejan a Rubiales en una situación comprometida. “Ha habido algunos comportamientos inaceptables que manifiestan que en nuestro país queda mucho camino por recorrer en igualdad, respeto y equiparación de derechos de las mujeres. Las disculpas no son suficientes, ni adecuadas. Debe continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar lo que hemos visto”. En la recepción de las campeonas a la Moncloa se ha visto a un Pedro Sánchez muy distante al presidente. Y a posteriori, ha hecho unas declaraciones que han puesto aún más entedicho el cargo de Luis Rubiales.

El mandato de Rubiales en la RFEF no está directamente bajo la influencia del Gobierno de España, ya que la federación es una entidad independiente, por lo que el propio gobierno no puede destituirlo. Aunque el gobierno no tiene la autoridad directa para destituir al presidente de la RFEF, las declaraciones de Pedro Sánchez resaltan la importancia de abordar la situación y la presión pública que se está ejerciendo sobre Rubiales para que asuma una postura más firme y transparente. La controversia en torno a su mandato y su conducta ha generado un debate sobre la idoneidad de su permanencia en el cargo.

En las últimas horas, Rubiales también ha sido denunciado por el exárbitro de VAR, Estrada Fernández: “Ante el inadmisible y bochornoso comportamiento de Luis Rubiales, solicita el inicio del Protocolo de actuación de la RFEF contra la violencia sexual en relación con el beso forzado a la futbolista Jennifer Hermoso en un acto oficial en el que actuaba en representación de la RFEF”, dice Estrada Fernández. El protocolo que cita, aprobado en junio, incluye “besar a la fuerza” a una deportista como ejemplo de violencia sexual con contacto físico y promete “consecuencias inmediatas”. El denunciante exige además “la inmediata dimisión de Rubiales, pues dicho comportamiento resulta inaceptable para un presidente de la RFEF”.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), también se encuentra analizando la denuncia a presentada por Miguel Ángel Galán por dicho acto y ver el recorrido que puede tener. Por último, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también ha sido muy crítica con el “lamentable episodio” protagonizado por el presidente de la RFEF e instó a que que, si el mandatario no dimite, se aplique la Ley del Deporte ante unos actos “que nunca son apropiados ni aceptables sin el pertinente consentimiento”, dada la “vulnerabilidad” de la futbolista.