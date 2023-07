Giulia Gwinn rechazó ser portada de Playboy

La jugadora de la selección alemana de fútbol que disputará el Mundial ha reconocido que tuvo una oferta de la revista para posar desnuda "Prefiero presentarme como futbolista en el campo. Espero que tengamos temas mucho más emocionantes e importantes para discutir, especialmente ahora con el Mundial", aseguró

Giulia Gwinn, jugadora de la selección alemana de fútbol que disputará el Mundial, ha reconocido que tuvo una oferta de la revista Playboy para posar desnuda en la portada antes del Mundial, pero que la declinó porque prefiere hablar sobre el terreno de juego.

La jugadora del Bayern Munich no tuvo dudas sobre la decisión que debía tomar: "Respeto a ‘Playboy’ como producto periodístico, pero luego prefiero presentarme como futbolista en el campo. En general, creo y espero que tengamos temas mucho más emocionantes e importantes para discutir, especialmente ahora con el Mundial", aseguró. El Alemania afirman que la internacional, de 24 años, lo primero que hizo fue consultarlo con su seleccionadora.

Curiosamente, la seleccionadora Martina Voss-Tecklenburg tuvo la misma oferta cuando era profesional, en 1989: "Podría haber conseguido 15.000 marcos por ello. Y no habría tenido ningún problema en que me fotografiaran así. Pero había pasado por algunos situaciones incómodas con mis padres. No quería someterlos a un tema así. Creo que Playboy tiene fotos súper estéticas. Dejaría que cada jugadora tomara su propia decisión, pero mejor avisar de las ventajas y desventajas puede tener. ¿Puedes soportar las consecuencias? ¿Te traen algo? Si ella está bien con eso, no hay nada de malo en eso".