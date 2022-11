Dembélé: "Deschamps me da mucha libertad y me pide que intente crear ocasiones"

El delantero del Barcelona dio sus impresiones después de la victoria de Francia ante Australia y reconoce que es más maduro “Soy ambicioso, quiero ser protagonista en este Mundial. Quiero empezar partidos, anotar y anotar", afirmó el francés

Ousmane Dembélé ha respondido a las preguntas de los periodistas tras la victoria de la selección francesa ante Australia.

El jugador del Barcelona empezó diciendo lo que le pide Deschamps: “El entrenador me pide que lo tome en el uno contra uno. Me da mucha libertad, puedo intercambiar con Antoine (Griezmann) y meterme en el eje. El entrenador me pide que intente crear ocasiones".

Dembélé tuvo palabras de elogio para Giroud: "Lo conozco desde hace seis años. Habla con todo el mundo, es un tipo top. Siempre me llevé bien con él, nos reímos. Es un hombre clave. Volver a la altura de Thierry Henry es motivo de gran orgullo".

El delantero francés confirmó que quiere dejar huella en Qatar: “Soy ambicioso, quiero ser protagonista en este Mundial. Quiero empezar partidos, anotar y anotar".

Con relación a la afición francesa, aseguró que están agradecidos: "La atmósfera ? No, está bien. Escuché que los seguidores nos estaban animando, estábamos muy contentos. Necesitamos su apoyo. Entonces no fue el Velódromo ni el Borussia Dortmund, pero estábamos contentos con su apoyo".

Reconoció el internacional francés que ha pasado años difíciles: "Desde 2018 han sido años difíciles. Hay mucho cambio, un año y medio sin lesiones y también un poco de edad y madurez fuera de los terrenos de juego. Cuando tienes 19, 20, 21 y 25, muchas cosas cambian. Estás madurando. La pregunta surge mucho, pero muchas cosas han cambiado. Atención, no fue como imaginábamos, no fue la fiesta. Pero somos más grandes, somos responsables".