Márquez: "Espero un 2023 lleno de éxitos"

El Repsol Honda ha presentado este miércoles en Madrid su nuevo e ilusionante proyecto para 2023, para el que se apoya en su octocampeón Marc Márquez, ya plenamente recuperado de sus problemas físicos de los dos últimos años, y en su nuevo compañero, el balear Joan Mir, campeón del mundo en 2020 con Suzuki, que llega con máxima ambición y dispuesto a medir sus fuerzas con Marc.

Honda, que atraviesa su peor crisis de resultados en MotoGP, tiene que reaccionar y espera que la flamante moto (RC213V) que ha presentado esta mañana en el Campus Repsol responda a las expectativas de Márquez y Mir y pueda recuperar el rumbo en manos de su tandem de campeones.

"Espero un 2023 lleno de éxitos", dice ha señalado Márquez, sonriente junto un Joan Mir que ha reconocido estar mucho más nervioso. "Siempre he soñado estar con este equipo, es una gran responsabilidad y competir con Marc es también un gran estímulo", ha subrayado el piloto de Mallorca, también campeón en su etapa en Moto3 y que el año pasado, al saber que Suzuki no seguiría en el Mundial firmó para ser piloto HRC.

"Las sensaciones en pretemporada son ilusionantes siempre. Siempre empiezas con ganas. Vengo de los peores años de mi vida. Y Honda también lo ha pasado mal. Ahora hemos tenido un invierno con mucho trabajo y espero que eso nos dé buenos resultados", ha apuntado Marc, que el pasado domingo protagonizó una espectacular exhibición en el centro de Madrid para presentar su docuserie en Prime 'Marc Marquez. All In', que revela en primera persona todo el sufrimiento y emociones que vivió el piloto de Cervera la pasada temporada.

