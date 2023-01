El Mundial de rallies alza el telón en Montecarlo

Rovanperä , que ha renunciado al dorsal número 1 y sigue con su habitual 69, inician la defensa del título WRC; Sordo disputará ocho rallies. La principal novedad en las alineaciones para la temporada 2023 es el paso de Hyundai a Ford M-Sport del estonio Ott Tänak, campeón en 2019

El Rally de Montecarlo inaugura entre el jueves y el domingo la quincuagésima primera edición del Campeonato del Mundo (WRC), en la que el finlandés Kalle Rovanperä y su marca, la japonesa Toyota, defienden los títulos de pilotos y constructores, respectivamente.

Rovanperä, de 22 años y que ha renunciado a portar el número 1 (lucirá su habitual 69) tras convertirse en 2022 en el campeón del mundo de rallies más joven de la historia, lidera la lista de inscritos para la temporada 2023 y el equipo Toyota Gazoo Racing WRT, en el que también seguirá como piloto a tiempo completo el británico Elfyn Evans.

Al volante del tercer GR Yaris Rally 1 de Toyota se turnarán el japonés Takamoto Katsuta y el ocho veces campeón del mundo y otras tantas veces ganador del Rally de Montecarlo, el francés Sébastien Ogier, ahora con un programa parcial. Habrá un cuarto coche de la casa nipona, para pilotos privados.

El tercer y último equipo oficial es el Hyundai Shell Mobis WRT, que dirige el que fuera responsable del equipo Renault de Fórmula Uno Cyril Abiteboul y que seguirá teniendo como primer piloto de los i20 N Rally 1 al belga Thierry Neuville, cinco veces subcampeón del mundo y que las dos últimas temporadas fue tercero en el certamen.

