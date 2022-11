La FIA anuncia el calendario del Mundial de rallies, sin Catalunya

El RACC Rally no aparece en el programa del WRC para la temporada 2023 Regresan al calendario México y Chile, y habrá un nuevo Rally de Centroeuropa

La FIA ha dado a conocer hoy el calendario del Mundial de Rallies 2023, que confirma que no habrá prueba en España, ya que el RACC Rally Catalunya no figura en el programa deportivo del WRC para la próxima temporada.

La lista definitiva post pandemia presenta importantes novedades respecto a las últimas temporadas y cuenta con cuatro rallies de asfalto y ocho de tierra, además de la tradicional prueba sobre nieve en Suecia.

The @OfficialWRC calendar for 2023 has been approved by the @FIA World Motor Sport Council today with 13 rounds in five regions of the world. The eight-round @FIAERC schedule has also received green light.



