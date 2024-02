Viñales y Aleix, listos para la batalla en MotoGP con la nueva Aprilia RS-GP24

Antes de saltar a la pista este lunes en la última tanda de test de pretemporada de MotoGP, en Qatar, Aprilia ha presentado hoy los nuevos colores de las RS-GP24 que este año volverán a pilotar Maverick Viñales y Aleix Espargaró. El tandem catalán intentará desafiar a las Ducati y meterse en el pulso por el título.

Siguiendo la 'moda' de los F1, el color negro ocupa una posición predominante en el chasis, con toques en púrpura y rojo, mientras que a nivel técnico la escudería de Noale hace una fuerte apuesta por la aerodinámica.

Aleix Espargaró, de 34 años, afronta su octava temporada con Aprilia, mientras que para Maverick Viñales, de 29, será la cuarta con el fabricante italiano.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, ha señalado que "la decoración es muy bonita" y más allá de eso ha hablado de "innovación" como la palabra clave. "Es nu nuevo concepto y estamos listos para empezar. En los últimos años Aprilia Racing ha vivido un proceso constante de crecimiento. Primero convirtiéndose en un equipo oficial, y después llevando cuatro motos a pista gracias al equipo satélite. En 2024 subiremos aún más el listón, ya que Miguel Oliveira comenzará la temporada con una RS-GP con las mismas especificaciones que las motos de fábrica y Raúl Fernández la recibirá más adelante. Un esfuerzo importante para el departamento de competición pero también una muestra de la evolución de este proyecto. Queremos ser protagonistas en MotoGP", ha advertido.

Romano Albesiano, el director técnico del equipo, ha subrayado las diferencias respecto a la moto de 2023. "Tenemos un concepto diferente en el ala delantera, la parte aerodinámica es lo más notorio de la evolución. En la parte trasera, hemos estado pensando mucho y también es totalmente nueva, como el chasis es nuevo, el basculante, muchas piezas de la transmisión y la electrónica", ha explicado.

Aleix Espargaró, por su parte, señala que "me siento orgulloso de formar parte de este proyecto, que siempre he definido como mi segunda familia. Ahora nos toca dar otro paso adelante, porque el año pasado nos faltó consistencia para luchar hasta el final pero aun así demostramos ser un rival duro para todos. No será fácil porque l nivel de MotoGP es cada vez más alto. Me siento preparado, física y mentalmente".

"Estamos trabajando mucho con Aprilia para transformar esta moto en una moto increíble. Cada vez que salimos a pista, mejoramos y mejoramos. Eso son buenas noticias. Me he entrenado mucho este invierno y espero traer grandes resultados a este equipo", ha comentado un ambicioso Viñales.

"La nueva moto se ve muy afilada, algo que me gusta. Es pronto todavía para hacer predicciones. El test de Sepang nos lo tomamos con mucha calma, tratando de hacernos una idea de lo que iba bien o no y seguimos con esa tranquilidad, porque sabemos que tenemos dos días más. Sé que si soy capaz de estar delante desde la primera curva puedo dar un gran rendimiento y ese es mi objetivo", ha añadido.