¿Podrá Márquez ganar este año con la Ducati?

Marc Márquez, que ayer cumplió 31 años, afronta este lunes y martes en Qatar sus dos últimas sesiones de pretemporada con la Ducati del Team Gresini. En noviembre pasado, el octocampeón cerró una etapa de once años en Honda y protagonizó un vibrante estreno con la Desmosedici GP23 en Cheste. Rebajó las expectativas tras los test de Sepang, en febrero, donde concluyó sexto, pero más lejos de lo que imaginaba respecto a los grandes de la categoría, el campeón Pecco Bagnaia y el subcampeón Jorge Martin.

"Salgo satisfecho del test porque la progresión ha sido positiva: no me he estancado, no ha habido pasos atrás, cada día hemos ido mejorando. De momento no estoy al nivel de los tres o cuatro más rápidos, Bagnaia, Martín, Bastianini y mi hermano Álex aquí en Malasia. Pero por insistencia y trabajo que no quede", valoró entonces Marc, que a partir del próximo 9 de marzo en Qatar deberá comenzar a despejar la mayor incógnita de MotoGP ¿Podrá luchar este año por el título de la clase reina con la Ducati?

Una pregunta que Frankie Carchedi, jefe de mecánicos de Marc en Gresini Racing, ha contestado en ‘Crash.net’. "Lo único que puedo decir es que a medida que avance el año iremos mejorando. Todo dependerá de las tres o cuatro primeras carreras, de lo alto que sea el nivel de partida y de lo que tengas que mejorar. Entonces entenderemos qué tipo de año podemos hacer", afirma el italoano.

"Creo que la gente olvida que en un test no es fácil que alguien sea el más rápido, pero cuando tienes 150-200 vueltas en tres días, tienes tiempo para llegar a lo más alto. Qatar tiene un test antes, pero cuando vas a Portimao, tienes unas 20 vueltas y luego tienes que pasar directamente a la Q2", destaca Carchedi. "Es entonces cuando sabes lo preparado que estás. Porque tienes que tener un paquete, una base, todo que funcione de inmediato. Entonces tendrás más pistas de lo que podemos hacer a lo largo de la temporada", explica el jefe de mecánicos de Marc Márquez.

"Es una moto completamente diferente para Marc. Le llevará tiempo. Por algo Pecco tardó hasta su cuarto año en ser campeón del mundo. Consiguió 40-50 puntos en los dos primeros años. Jorge Lorenzo tuvo problemas al principio... Yo mismo sé que cuando vas con el mismo piloto a un circuito el año siguiente, ya sabes exactamente la configuración de la moto que vas a utilizar si funcionó bien o mal el año anterior. Es una gran ayuda tener esa experiencia sobre una moto", añade.

"A veces pruebas cosas que no significan necesariamente que vayas más rápido, sino para entender lo que hace la moto. Porque puede que vayas a otra pista donde necesites ese cambio. Casi estás experimentando y eso beneficia a Marc Márquez. Pero tendrá que entender cómo reacciona la moto, porque algo tan tonto como cambiar cuatro milímetros la longitud del basculante puede hacer completamente diferente una moto”, subraya el técnico de Gresini.

Ducati, a la expectativa

Davide Tardozzi, director de Ducati, está convencido de que Márquez puede lograr lo que se proponga, incluso superar a los pilotos de fábrica de Borgo Panigale, Bagnaia, Bastianini, Martín y Morbidelli, que pilotan la versión GP24: "Marc es un ocho veces campeón del mundo. Es, sin duda, uno de los mejores de la historia de este deporte. Creo que se está tomando su tiempo. Aún no nos ha mostrado quién es realmente. Se tomará el tiempo que necesite para lucir su máximo nivel sobre la Ducati. Lo está claro es que el potencial de Marc es mayor que el que vimos en Sepang", advierte.

Por último, Nadia Padovani, viuda del fundador del equipo, Fausto Gresini, hace toda una declaración de intenciones: "Nuestro objetivo con Marc Márquez es situarnos entre los cinco primeros y tal vez lograr algo más. Lo veremos según vayan pasando las carreras y mejoren sus sensaciones al manillar de la Ducati. En cualquier caso, todavía es demasiado pronto para hablar de ello", asegura en Speedweek.