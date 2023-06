Siete pilotos reciben el OK médico en Mugello

Hasta siete pilotos han tenido que pasar revisión médica a su llegada al circuito de Mugello, escenario este fin de semana del Gran Premio de Italia Entre los pilotos declarados "aptos" se encuentran los cinco de MotoGP: Bagnaia, Bastianini, Oliveira, Raúl Fernández y Marini

Hasta siete pilotos, de ellos cinco de MotoGP, han tenido que pasar revisión médica a su llegada al circuito de Mugello, escenario este fin de semana del Gran Premio de Italia de MotoGP. El líder del mundial, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), con problemas en un tobillo, y su compañero de equipo, Enea Bastianini, ausente por lesión desde la primera carrera de la temporada en Portimao (Portugal), al igual que el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), han tenido que pasar la pertinente revisión médica para recibir la autorización para disputar todas las jornadas del fin de semana.

También tuvo que pasar revisión médica el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), apto como los anteriores de sus problemas en un brazo, mientras que el italiano Luca Marini también ha sido declarado "apto", pero en su caso deberá volver a pasar revisión médica tras la primera jornada de entrenamientos.

