R. Madrid-Bayern Múnich: final entre clásicos para llegar a la gran final

Real Madrid y Bayern se juegan esta noche un sitio en la gran final de la Champions. Un Clásico continental entre dos equipos que se respetan y que se temen. Los dos tienen argumentos para sacar billete para Wembley, con jugadores que marcan la diferencia pero donde manda el factor colectivo. Dos viejos conocidos que han reinado en la Champions desde su creación.

Acostumbrados a la Champions

Suman 20 títulos entre los dos, que define el atractivo del enfrentamiento y que confirma que los bávaros se sienten también a gusto en esta competición. Tanto, que hace años fueron la ‘bestia negra’ de los madridistas, que revirtieron la ecuación para ser en la actualidad la ‘bestia blanca’ de los alemanes.

El remodelado estadio madridista marca la diferencia, pero sobre el césped están al cincuenta por ciento, once contra once. Los blancos no han acabado de cerrar sus últimos cuatro partidos con ninguna victoria. Han sobrevivido con empates y acertando en los penaltis para dejar atrás al City, pero sin aprovechar el factor campo ante el Leipzig ni los citizen, como recuerdan desde el Bayern para creer en la proeza de acabar con el mito y el grado de intimidación del estadio madridista.

Los dos, con todo

Ancelotti tiene todo su arsenal disponible, la base del equipo que les ha traído hasta aquí con esa duda de si mantener a Nacho de central y a Tchouaméni de medio centro, o dar vuelo a Camavinga en la medular dejando al capitán en el banquillo. Recupera a Carvajal respecto al partido de ida, otro factor favorable para un equipo que se ha hecho grande esta temporada por su disciplina defensiva.

Carvajal vuelve al equipo tras perderse la ida por sanción / Efe

Tuchel también tiene buenas noticias. Laimer, Gnabry, Musiala, Sané y Upamecano llegaron a la ida tocados, y no pudo contar con De Ligt. Recupera a Musiala y Sané para dar vuelo al ataque y abrir espacios a su verdugo Kane, además de ese as en la manga que es Gnabry. Laimer, Upamecano y De Light están listos para la batalla, aunque pierde a Coman y Guerreiro, que son bajas para esta noche.

El Bayern, con mejor ránking que el Madrid

El Bayern Múnich es el gran favorito según el ránking UEFA. El equipo alemán ocupa el segundo lugar por detrás del Manchester City, vigente campeón, con 144 puntos frente a los 148 del equipo inglés. El Madrid es tercero con 131 puntos de coeficiente, mientras que el PSG es cuarto con 116.

El Bayern de Tuchel es favorito para la UEFA / Efe

Para el organismo europeo el Bayern es el favorito principal para llegar a la final. Se apoya en ese ranking para considerarlo superior al equipo español, como se puede ver en su página web. El siguiente equipo español en el ranking es el Barcelona, que aparece duodécimo con 91 puntos de coeficiente, seguido del At. Madrid con 89.