La 'Armada' de Ducati va a por todas en Italia

En la carrera de casa y por primera vez desde Portimao, Ducati podrá alinear a su tandem oficial, Bagnaia y Bastianini La 'Bestia' vuelve a la acción tres meses después de lesionarse en Portimao y con ganas de reivindicarse

Después de un paréntesis de tres semanas sin acción en MotoGP, el Gran Premio de Italia marca el inicio del primer triplete de la temporada, que seguirá en Alemania y Assen. El Mundial llega este fin de semana al circuito de Mugello con el actual campeón Pecco Bagnaia al frente de la clasificación, aunque solo por un punto de ventaja sobre Marco Bezzecchi, ganador de la última carrera disputada en Le Mans. Dos pilotos Ducati, oficial y satélite, frente a frente y en un escenario donde los italianos están obligados a lucirse.

Es la carrera de casa para Ducati , que por fín podrá contar con toda su 'Armada'. Bagnaia, que tras su caída en Le Mans reveló que sufría una “fractura parcial del hueso astrágalo” de su tobillo derecho, ha superado su lesión. “Correr en Mugello delante de nuestros seguidores es siempre una gran emoción y no veo la hora de salir a pista. El tobillo está bien y no debería ser un problema. Hicimos un test con Enea hace pocas semanas precisamente en Mugello con la Panigale V4 S y también estuve rodando en Misano sin problemas. Será un fin de semana importante para nosotros y estoy seguro que el empuje de nuestro público nos dará una motivación extra”, dice Pecco, ganador hace un año en el circuito toscano.

Ducati también recupera Enea Bastianini, que se fracturó la escápula derecha durante la carrera al sprint de Portimao, en el primer gran premio de la temporada, y desde entonces se ha mantenido en 'dique seco'. Debutante este año en el equipo oficial, 'la Bestia' intentó regresar a la pista en el GP de España, en Jerez, pero tuvo que desistir con fuertes dolores. Volver a la acción ante los 'tifosi' resulta estimulante para el piloto de Rimini: “Mugello me gusta mucho. En el pasado he logrado grandes resultados, así que el objetivo es poderlo hacer también este año. Después de tantas semanas parado no será fácil. Rodé aquí días atrás con la Panigale V4 S y me encontré bien. pero obviamente con la DesmosediciGP será otra cosa. En cualquier caso, estoy motivado. Es nuestra carrera de casa y aspiro a hacerlo bien”.

Marea roja

La Ducati es una máquina poderosa en Mugello y en la parrilla de MotoGP las motos de Borgo Panigale son mayoria. Bagnaia (Ducati Lenovo) y Bezzecchi (Mooney VR46) lideran las apuestas de favoritos, pero Luca Marini (Mooney VR46) también estará presente. El hermano pequeño de Valentino Rossi está deseando volver a luchar por las posiciones de podio, ahora que ya conoce la sensación. También Jorge Martín (Prama), que viene de sumar un triunfo al esprint y un podio en Francia. Su compañero Johann Zarco sigue buscando su primera victoria en la categoría reina. Y Álex Márquez (Gresini) espera dar el golpe tras haber demostrado su velocidad y capacidad de adaptación a su nueva Ducati, al igual que su vecino de box Fabio Di Giannantonio, autor de la pole en Mugello en 2022.