Puig abre la puerta a una posible salida de Márquez de Honda

El Team Manager de Honda reconoce que para la marca "es una situación muy complicada" "Honda no es una compañía que quiera tener a gente que no esté contenta", afirmó

Alberto Puig, principal responsable del equipo de competición Honda Racing Corporation (HRC), ha reconocido tras anunciarse la retirada de su piloto Marc Márquez del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP que Honda atraviesa "una situación muy complicada y está claro que no es un buen momento".

"Cuando tienes a tres pilotos lesionados con los problemas técnicos que estamos teniendo, cambiarlo de hoy a mañana creo que no va a ser posible. Estamos encarando problemas no sólo este año, también en los anteriores y por eso no está siendo fácil, está claro que no podemos encontrar todavía una solución y no es que no lo estemos intentando, es que no estamos llegando al punto de poder solucionarlo", reconoce Puig.

"El tiempo que tenemos no es mucho y por mi experiencia, creo que puedo decir que estamos bastante atrás, es obvio, no hay dudas, así que solucionarlo de aquí a dos meses, siendo franco, no va a ser algo fácil de lograr", insiste Alberto Puig, quien recalca que "está claro que si no lo intentas no puedes saber si puedes lograrlo, pero hay que ser muy, muy optimista para pensar que vamos a tener una moto que rinde a alto nivel en dos meses".

"Lo único que podemos hacer, y sé que lo están intentando, es probar cosas y ver si somos capaces de llegar a ese punto, porque no lo hemos conseguido en estos últimos tiempos", dijo sincero el responsable de HRC.

Alberto Puig aclaró que "Marc decidió por sí mismo venir aquí -Países Bajos-, estaba dolorido, porque después de cinco caídas en Alemania puedes imaginar cómo estás, pero durante el fin de semana se ha ido encontrando peor, y finalmente esta mañana ha ido al doctor y vio que no era posible".

Al ser interpelado por la posibilidad de que Marc Márquez no finalizase su contrato con Honda, Alberto Puig dijo: "Tengo que pensar que sí, porque tenemos un contrato, pero sobre esta pregunta tengo que decir que creo que cada persona es libre de hacer lo que quiera en la vida, y Honda no es una compañía que quiera tener a gente que no esté contenta dentro de Honda. Por supuesto, tenemos un contrato con él, pero también Honda respeta mucho a Marc y quiero pensar que sí, que va a seguir, basándome en el contrato, pero no tengo una bola mágica".

De regreso a los problemas de Honda, Alberto Puig reconoció que "las fábricas europeas, en los últimos años, han sido muy agresivas, han tomado muchos riesgos y riesgos quiere decir que puedes cometer errores, pero aceptan esos errores, mientras que la tradición japonesa es más conservadora, pero con las nuevas reglas y basándonos en los resultados, porque no es muy difícil verlo, porque los resultados son el parámetro o el indicador de lo que está pasando, está claro que no han sabido afrontar esta situación".

"Tienen cosas muy, muy buenas, pero seguramente tienen que cambiar esto y ser más reactivos de lo que suelen ser ya que es cierto que es más difícil ser rápido o reaccionar rápido si estás en Japón en vez de estando en Europa, pero es lo que es y tenemos que ser más rápidos y reaccionar más rápido", insistió Alberto Puig.

"Ahora estamos hablando de errores porque estamos en la mierda, pero hemos hecho también cosas buenas y creo que si se mira hacia atrás, en 2020 tuvimos el Covid, a Marc lesionado, y a partir de ahí hemos tenido una cuesta abajo", reconoció.

"La situación de Marc ha sido muy complicada desde el punto de vista de un piloto por su lesión, pero también desde el punto de vista de la compañía no ha sido fácil para nuestros ingenieros, para poder moverse entre Japón y Europa. Se han tenido que quedar en Europa, no han podido desarrollar la moto como solían hacer en el pasado, sin intercambiar demasiada información y en la competición las diferencias son muy pequeñas, y en nada pierdes dos décimas, luego cuatro, y después eres historia", enumeró Alberto Puig.

"No creo que haya sido por un momento particular, sino una suma de coincidencias que nos han traído hasta aquí", recalcó.

"Japón está muy lejos y la gente que está aquí del equipo japonés viven el día a día y son conscientes de lo que está pasando, a veces no es fácil que toda la información llegue a Japón como es realmente, pero ese ya no es trabajo nuestro, es trabajo de los japoneses intentar explicar la situación real y, al final, los que hacen la moto son ellos", admitió.

"Es gente que tiene mucha experiencia en hacer motos, pero probablemente la reglamentación actual, la irrupción de las marcas europeas con agresividad en arriesgar y en desarrollar, ha hecho que los japoneses estén en una situación no de desventaja, pero sí de estar detrás", continuó.

"Nosotros siempre reportamos y explicamos la situación, pero en las carreras, por mucho que expliques el resultado del domingo todo el mundo lo puede ver y si miras los resultados, pues ya puedes ver dónde estás y si tienes que mejorar o no y si tienes que escuchar o no. Esto cada uno tiene que entender si lo quiere escuchar o no a su manera", prosiguió.

En cuanto a la situación de su otro piloto, también lesionado, Joan Mir, Alberto Puig señaló que lo único que podía decir es que: "la situación que sabemos nosotros es que él tuvo la caída en Mugello, se hizo daño en la mano y luego no se vio con fuerzas para correr en Assen, porque es un circuito rápido, y pensó que aquí podía tener problemas".

"Respetamos su decisión, si no está pero nos lo dice, no puedes forzar a un piloto a correr, cuando venga en Inglaterra veremos cuál es su situación y cómo se encuentra, pero no puedo decir más porque es lo que sé", indicó.