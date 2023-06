El análisis: El drama de Márquez

Marc no pudo tomar la salida y ha tocado fondo. El objetivo es recuperarse para volver a disfrutar de pilotar una moto El piloto de Cervera se ha perdido cinco de las ocho carreras que se llevan disputadas de este Mundial 2023

Marc Márquez ha tocado fondo en Assen. Hace una semana, después de las cinco caídas de Sachsenring, ya les hablaba de ‘tribulaciones’, que conforman un mix para entender lo que está pasando al de Cervera: Honda ha perdido el rumbo, la moto no va y el piloto no encuentra sus mejores sensaciones, con lo que ha pasado de divertirse y ganar a sufrir y perder, atenazado por la presión y la tensión del momento. Quiere y no puede.

Las ‘tribulaciones’ se han convertido en un drama. En la Sprint de Assen fue decimoséptimo, su peor resultado desde que compite en motogp, donde debutó en 2013 y acumula más de 160 carreras. Los números, por si ello no fuera poco, son más duros si entendemos que este año aún no ha conseguido terminar ninguna carrera y solo ha puntuado en tres pruebas al Sprint. De ocho se ha perdido cinco (Argentina, Austin y Jerez por lesión; Alemania y Assen, por caídas durante el fin de semana) y se ha caído en las otras tres restantes (Portugal, Francia e Italia).

No correr la carrera larga de Assen fue duro y la situación se vuelve cada vez más complicada. El propio piloto es consciente que hoy ni la moto está en condiciones ni él, tocado física y moralmente por el elevado número de caídas. Arrastra lesiones en la mano, en el tobillo y una costilla rota, con lo que tiene que buscar soluciones a lo largo de este largo parón que no se adivinan fáciles.

Marc necesita tomarse un respiro, huir de la presión a la que está sometido y trabajar duro en la recuperación para afrontar la segunda parte de la temporada al cien por cien físicamente. El reto que tiene por delante es llegar a Silverstone con las mismas sensaciones con las que se personó a Portimao y Mugello.

No sé el compromiso de Honda con MotoGP, pero sí que las relaciones del piloto con la marca son cuanto menos delicadas. Marc tiene un año más de contrato, pero si no se ven mejoras a corto plazo es difícil creer que llegue a cumplirse. Está en juego, en estos momentos, no un contrato sino su carrera deportiva.

BAGNAIA SE APUNTALA COMO REFERENCIA

Pecco Bagnaia consiguió en Assen su cuarta victoria de la temporada, siete si contamos las tres en la Sprint y se ha apuntalado como la referencia. El italiano, que ha aumentado su diferencia con respecto a Jorge Martín a 35 puntos, se impuso con autoridad en una carrera que no era nada fácil, pero en la que estaba determinado a demostrar que es el número uno.

Martín y Bezzecchi le habían ganado los últimos envites y esta vez el discípulo de Valentino Rossi, vigente campeón, quiso poner las cosas en su sitio en un circuito en el que su triunfo en 2022 significó un punto de inflexión en su carrera y donde empezó a creer que sí era posible ganar el título.

¿UN PODIO CON FORTUNA?

Aleix Espargaró, tras un inicio de temporada difícil para Aprilia, sumó en Assen el primer podio del 2023, aunque para ello se aprovechó de un nuevo error de Brad Binder, el segundo en 24 horas, cuando el surafricano de KTM excedió los límites de la pista en la última vuelta y en la misma curva.

Como le ocurrió el sábado, fue sancionado con la pérdida de una posición, cayendo en ambas ocasiones de la tercera a la cuarta. Lo que fue mala suerte se convirtió en suerte para Aleix, que heredó la posición de podio, pero fue un logro que buscó con ahínco y fruto de presionar al máximo a Binder hasta el último instante. Aleix no subía al podio desde el GP de Aragón del 2022.