¿Qué necesita Yamaha para recuperar su equipo satélite?

Tras unas últimas temporadas complicadas, sin grandes resultados y lejos de las otras marcas, Yamaha tampoco ha empezado este año con buen pie. Sin embargo, desde la fábrica de los tres diapasones ya están trabajando para recuperar su status dentro del Campeonato Mundial de Motociclismo.

La primera preocupación de la marca nipona residían asegurarse la continuidad de su estrella, Fabio Quartararo, de cara a las próximas temporadas, renovación que se hizo oficial hace un par de semanas. Primer objetivo cumplido. No obstante, la segunda tarea pendiente de la marca de Iwata parece un poco más lejana: recuperar su equipo satélite.

A finales de 2022, Yamaha anunciaba la ruptura de su acuerdo con el equipo RNF, renunciando así a dos de las cuatro motos de las que disponía en aquel momento. Desde entonces, Yamaha es la única fábrica de MotoGP que tan solo cuenta con dos monturas, pues Ducati dispone de ocho, mientras que Honda, Aprilia y KTM de cuatro cada una.

Contar con tan solo dos M1 en parrilla es uno de los hándicaps a los que Yamaha está tratando de poner fin de cara a 2025. Ahora bien, la tarea no es nada fácil. Principalmente, porque la mayoría de opciones residirían en convencer a uno de los equipos independientes que actualmente llevan una Ducati, la mejor moto en parrilla a día de hoy.

El principal candidato sería el VR46, uno de los equipos que no cuenta con ninguna montura oficial en sus filas. Sin embargo, todo apunta a que el equipo de ‘Il Dottore’ estaría cerca de renovar con Ducati, y no solo eso, sino que estaría considerando suceder al Pramac como equipo satélite oficial. Así lo ha dejado entrever Alessio Salucci, mano derecha de Rossi y director del equipo: "Yamaha es mi segunda casa. Pero, de entrada, lo que debería ofrecernos es una moto más competitiva. La Ducati es una gran moto y su rendimiento es muy alto. El cambio no es fácil", comentó Uccio.

El plan 'B' y 'C'

Otra opción más remota sería convencer al Pramac, quién tiene que decidir antes del parón veraniego si renueva o no con la fábrica de Bolonia. De hacerlo, el equipo de Paolo Campinoti se aseguraría ser dos años más el único equipo Ducati con apoyo directo de la marca, aunque de cara a 2027 perdería esa exclusividad, quedándose con solo una moto oficial, por las dos que tiene ahora.

La última alternativa dentro de los equipos independientes de Ducati sería el Gresini Racing. No obstante, los de Faenza estarían intentando convencer a Ducati para que les garantice una Desmosedici oficial para 2025, con el objetivo de retener a Marc Márquez en el equipo.

Lo cierto es que con el rendimiento actual de la Ducati, pocos son los equipos que se atreverían a abandonar a los de Borgo Panigale para unirse a la marca de Iwata. Desde luego, Yamaha no está escatimando en recursos, y con las concesiones y los cambios que está realizando en la estructura, tratará de convencer a alguno de los equipos de la parrilla de MotoGP.