Yamaha inicia una nueva era con Quartararo y Rins

El Team Monster Energy Yamaha ha presentado este lunes en Sepang la decoración de las MotoGP oficiales que esta temporada pilotarán Fabio Quartararo y Álex Rins, la novedad en el box del equipo de fábrica de Yamaha después de solo un año, infructuoso, con la Honda del LCR.

No hay grandes novedades a nivel estético, con predominio de los colores tradicionales de la marca japonesa, azul y negro. Más allá de su aspecto exterior, será clave lo que esconde la moto de 2024 en su interior, ya que después de la gran temporada que protagonizó Quartararo en 2021, proclamándose campeón del mundo, las prestaciones de la M1 han ido claramente a menos en los últimos años y los técnicos de Iwata necesitan dar con la 'tecla' este año si Yamaha pretende convencer al francés de renovar su contrato.

Por su parte, Álex Rins, con un contrato 1+1, se aferra a esta nueva oportunidad en un equipo de fábrica después de sufrir como satélite en LCR y sobreponerse a la inesperada marcha de Suzuki del Mundial, con cuya moto logró victorias y una estabilidad que busca recuperar.

Después de lograr un discreto botín en 2023, con solo tres podios y ninguna victoria con el anterior tandem formado por Quartararo y Morbidelli, la cúpula de Yamaha confía en las concesiones para salir de su crisis y volver a su antiguo estatus para poder desafiar el actual poder de Ducati en la categoría reina. "Será una gran ayuda. Tenemos opción de hacer muchas cosas, sobre todo, en los test, en más circuitos, también con los pilotos titulares, o tocar el motor y la aerodinámica. Nos dan la oportunidad de trabajar, depende de nosotros progresar", asegura Lin Jarvis, director deportivo de Yamaha.

Jarvis aseguraba durante la presentación en Sepang que "cada año es diferente el principio del curso en Malasia, pero en cada uno se anticipan cosas. Nosotros hemos hecho algunos cambios en la forma de trabajar, eso ya empezó a mitad del año pasado, necesitábamos nuevas ideas, aire fresco. Incorporamos a un par de ingenieros de los rivales, como Massimo Bartolini, que trabajará con Masuga, que será el líder del proyecto y viene del equipo de test. El plan es ser menos conservadores".

Massimo Meregalli, el jefe de equipo, se ha referido al estreno de Rins en Valencia: "No le pusimos ninguna presión para adaptarse, no le forzamos con un intento de vuelta rápida por su larga lesión. Físicamente no estaba al cien por cien", ha explicado en referencia a la grave lesión que sufrió Rins la pasada temporada.

"Álex fue el primero que conocí cuando llegué a España. Ha hecho muy buenas carreras a lo largo de su trayectoria y creo que será genial tenerle y oír sus comentarios sobre la moto", ha señalado Quartararo sobre su nuevo compañero.

Rins, en su intervención, ha valorado que "estar en un equipo con tanta historia y tanto nombre es un sueño hecho realidad. Ahora depende de mí aprovechar la ocasión". Respecto a las secuelas de su lesión, el piloto barcelonés ha añadido que "aún hay días que noto molestias en la pierna con el cambio de tiempo, lleva tiempo recuperarse. Pero en invierno ya pude hacer vida normal, entrenamiento normal y rodé con la moto de calle sin dolor, lo cual es importante. Me siento listo para afrontar la temporada", ha asegurado.

"En el test de Valencia me sentí muy cómodo con el equipo, ellos quieren mejorar la moto y los resultados, están en la misma dinámica que yo. Estoy listo para traer toda mi experiencia y hacer competitiva de nuevo la moto", ha zanjado.