Marc Márquez, tras su caída: "Que me quiten lo bailao"

Marc Márquez sufrió un varapalo en el GP de Las Américas, tras sufrir una caída que le dejó fuera de la carrera cuando estaba liderando y peleando por la victoria. A pesar de todo, el piloto de Ducati se mostró muy satisfecho con el rendimiento que tuvo durante la carrera.

"Lo importante es que hemos ido en progresión ascendente en todas las carreras. Ha sido la primera carrera larga en la que he estado luchando por las primeras posiciones. ¿Me he caído? Sí, pero al menos iba liderando la carrera. Que me quiten lo bailao", afirmó el de Cervera en DAZN tras la carrera.

"Lo que estamos buscando es mantener la velocidad que hemos mostrado aquí. En Jérez, en un circuito más estilo europeo, buscaremos mostrar un nivel como el de Portimao", explicó Márquez. "Hoy he tenido muchos problemas con el freno delantero. Más de un adelantamiento no ha sido intencionado, sino provocado por el freno" analizó.