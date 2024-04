Ordenan el cierre parcial del Metropolitano por los gritos a Nico Williams

Un episodio bastante amargo se vivió durante el encuentro que midió al Atlético de Madrid y el Athletic Club (3-1) el pasado fin de semana en el Cívitas Metropolitano. Nico Williams, futbolista del conjunto vasco, denunció escuchar "sonidos de mono" desde una grada del feudo colchonero, situación que fue investigada y sancionada por la Real Federación Española de Fútbol en su último comunicado del Comité de Disciplina, y que le acarreará al Atlético dos partidos con cierre parcial del Metropolitano.

A través del comunicado de sus resoluciones disciplinarias, la RFEF informó que impondrá "una sanción de clausura parcial del recinto deportivo por un período de dos partidos y una sanción pecuniaria de 20.000 €, por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en los artículos 69.1.c), 69.2.d) y 76.2, apartados b) y d), ambos del Código Disciplinario de la RFEF".

El comunicado, además, expresa que "se requiere al club sancionado para que, antes de las 12:00 horas del día 3 de mayo próximo, identifique la estructura de las gradas del recinto deportivo a fin de determinar la zona del estadio objeto de cierre que, según el acta arbitral, afectaría al sector situado en la grada fondo sur del campo".

El choque culminó con victoria colchonera, aunque resultó empañada por el bochornoso momento. Nico Williams habló sobre el tema a pie de campo. "He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay", comentó a los micrófonos de 'DAZN'.

LALIGA DENUNCIÓ EL HECHO

LaLiga incluyó en su denuncia de incidentes de público de la jornada 33 de LaLiga EA Sports el grito aislado de un aficionado, imitando aparentemente el sonido de un mono, desde la grada de animación. El escrito refleja que el propio jugador y el árbitro asistente comunicaron el hecho al árbitro principal, quien se dirigió al delegado de campo para solicitar la activación del protocolo contra el racismo, y que se comunicara a través de la megafonía del estadio el cese de ese tipo de comportamientos.

LaLiga apuntó que tras la difusión del mensaje se reanudó el juego y no volvió a detectarse ningún grito, sonido o gesto que pudiera entenderse como impropio o intolerante durante el partido, en cuyo acta arbitral se recogió la incidencia.