Martin y Aleix cargan contra Márquez

"Que tenga cuidado, porque a mí me ha arruinado ya dos carreras y yo a él ninguna", avisa airado Jorge Martin, que se rompió un dedo del pie en su caída Curiosamente, el menos beligerante con la acción de Márquez fue Oliveira: “Por supuesto que perdono a Marc, nadie provoca un accidente a propósito"

Jorge Martín se llevó su parte en el accidente de Marc Márquez en Portugal, que tras tocarse con el madrileño se llevó por delante al ídolo local Miguel Oliveira. Aunque Marc pidió perdón reiteradamente por su maniobra, acató la sanción impuesta (doble long lap) y finalmente esta mañana ha tenido que ser operado de una fractura de metacarpiano y se perderá el GP de Argentina, algunos de sus rivales la han criticado abiertamente. Y con mucha dureza.

"No es la primera vez que Márquez me tira, y eso de pedir perdón al piloto y al público ya no funciona. Que tenga cuidado, porque a mí me ha arruinado ya dos carreras y yo a él ninguna", espetó Martín en Portimao.

"Hay pilotos por delante, y tienes que respetar eso. En ese punto tienes que irte fuera pero él no lo respeta", añadió el de Pramac Ducati, que además dio un detalle significativo: "Marc fue el único que se quejó de las posibles sanciones en la reunión. Daba ya a entender que la iba a liar".

También Aleix Espargaró arremetió contra Márquez: "El accidente me parece gravísimo, le podía haber explotado la rodilla a Oliveira dejarle sin correr nunca más en su vida, ha sido un impacto brutal. No creo que sea una cuestión de formato, ni de criticas ni de Dirección de Carrera, es nuestra culpa de los pilotos. Yo hoy rodaba un segundo más rápido que las KTM, pero no he sido capaz de adelantarles. ¿Qué hago?, ¿les choco? Si no puedes adelantar, no puedes, me da mucha rabia hacer la vuelta rápida y ser más rápido que ellos, pero si no soy capaz de adelantarles me quedo atrás, esto no es boxeo", argumentó el piloto de Granollers ante la prensa española en Portimao.

En su encuentro con los medios anglosajones, Aleix fue aún más lejos y pidió un castigo ejemplar: "Para mi Marc merece ser castigado con una carrera de sanción, igual que le pasó a Nakagami en Barcelona. Si no, es ridículo", soltó.

Oliveira, conciliador

Curiosamente, el menos beligerante con la acción de Márquez fue Oliveira. "Por supuesto que perdono a Marc, nadie provoca un accidente a propósito, pero seguramente en las dos primeras vueltas quiso adelantar en el lugar equivocado", señaló.

El portugués aseguró que había hablado con Marc tras la carrera, ya que ambos coincidieron en la clínica del circuito: "Me dijo que seguramente tuvo un problema con los frenos. No puedo decir nada más, le tengo respeto. Acepto sus disculpas. Al mismo tiempo, cuando tienes un problema con estas motos intentas frenar un poco antes, pero no siempre te sale como quieres. Ha sido una auténtica mala suerte de la que hemos salido bastante bien parados los dos”, valoró Oliveira con fair play.

También el campeón ‘Pecco’ Bagnaia, ganador de las dos carreras disputadas el fin de semana en Portimao con la Ducati oficial, también disculpó la acción: “Marc intentaba engancharse a la cabeza y no perder tiempo, creo que no quería adelantar. Lo que pasa es que en ese punto se produce un efecto dominó con las frenadas. Creo que ha sido mala suerte y una mala coincidencia".