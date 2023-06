Márquez, Honda y la 'distracción' de la F1

"Nunca he notado que no apuesten por las motos. Han unido fuerzas el departamento de coches y motos y ojalá eso nos pueda ayudar en el proyecto MotoGP", dice Marc "Estoy cien por cien comprometido con el proyecto actual y de cara a un futuro trataré de encontrar el mejor proyecto deportivo. Ojalá sea con Honda", afirma

La rueda de prensa oficial de MotoGP con Marc Márquez previa al GP de Alemania se ha centrado en la crisis que atraviesa Honda. Y uno de los planteamientos que más han llamado la atención ha sido la posibilidad de que la mayor implicación del fabricante japonés en la Fórmula 1, donde actualmente motoriza al campeón, Red Bull, pueda ser una distracción respecto a los medios que destina a evolucionar sus motos. Marc considera que no es así.

"No he notado nunca que Honda no apueste por las motos. De hecho el proyecto es el mismo ahora que cuando entré hace diez o once años, el compromiso de la marca, los veo volcados y van llegando cositas, a veces funcionan y otras no, pero los veo con interés, si no lo tuvieran no vendrían los jefes a hablar conmigo como sucedió en Mugello", ha replicado Marc.

"Es cierto que tienen mucho potencial, pero es difícil saber lo que pasa aquí, lo que pasa en Japón, la filosofía es diferente. Ahora, desde el año pasado, han unido fuerzas el departamento de coches y motos y ojalá eso nos pueda ayudar en el proyecto MotoGP", ha apuntado el octocampeón.

Márquez agradece el interés de los directivos de Honda, pero deja claro que una cosa son las palabras y otra las acciones. Y en clave de futuro, él espera que Honda solucione sus problemas especialmente con vistas a 2024: "El proyecto del año que viene no se crea de un día para otro, se hace ahora y ellos saben que estoy dispuesto a probar cosas durante un fin de semana, aunque sea difícil y no la mejor manera con este nuevo formato, pero estoy dispuesto. Sobre todo va bien que el presidente y el vicepresidente vean de primera mano lo que está pasando en los circuitos y se interesen, porque a veces es como el juego del teléfono, que sabes lo que sale de aquí pero no lo que llega allá. Ellos son ahora los que tienen que decidir, que para eso tienen el cargo".

"No me han pedido disculpas ni tampoco las espero. En un proyecto nadie quiere hacerlo mal, todo el mundo quiere sumar, unas veces sale mejor y otras peor, pero sí que es cierto que llevamos unos años bastante estancados, con pilotos que van pasando por el equipo y que no acaban de funcionar. Ellos son conscientes de que hay un problema y ojalá se pueda solucionar lo antes posible", ha añadido Marc, que respecto a los rumores que le vinculan a KTM ha apuntado que "estoy cien por cien comprometido con el proyecto actual y de cara a un futuro trataré de encontrar el mejor proyecto deportivo, que es el de intentar ganar. Ojalá sea con Honda".