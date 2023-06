Álex Márquez: "Nunca he visto a Marc tan frustrado como en Mugello"

"Cuando lo intentas tantas veces y vas por encima de las posibilidades de la moto te frustras. Sabes que puedes, pero no tienes la moto para hacerlo", analiza El menor de los Márquez no duda en situar a su hermano como "el gran favorito" este fin de semana en Sachsenring

Álex Márquez se fue al suelo en Mugello cuando peleaba por el podio con la Ducati de Gresini, con la que esté demostrando una velocidad impensable hace un año con la Honda del LCR. El piloto de Cervera ha llegado este jueves a Sachsenring convencido de que puede aspirar de nuevo a posiciones de podio y considera que, pese a todo, el "gran favorito" este fin de semana es su hermano Marc, vencedor en ocho ocasiones en el circuito alemán.

"En Italia terminé un poco cabreado, tenía el podio y sabía que si me calmaba un poco aseguraba un cuarto o quinto puesto, pero es lo que hay. Al menos me quedé a gusto porque lo intenté al cien por cien. Si vuelves a casa sabiendo que puedes hacer podio pero que te conformaste con el cuarto, el feeling aún es peor", ha valorado Álex,

"En Sachsenring las Ducati no tendremos la ventaja de Mugello, que es un circuito donde van muy bien, aunque los últimos años han funcionado también en este circuito, estuvieron cerca de ganar. Creo que nos puede ir bien, es un circuito que yo odiaba pero que en 2019 me empezó a gustar", ha comentado recordando su podio aquí.

A vueltas con la crisis de Honda y los problemas de su hermano, que en Mugello solo duró siete vueltas antes de irse al suelo, el menor de los Márquez ha dicho que "Le vi en Mugello el domingo como pilotaba y sé que aquí va a ir muy rápido, no tengo dudas. Por supuesto es el favorito". Sobre los gestos de Marc tras su caída, como pidiéndole explicaciones a la moto, Álex ha señalado que "más que enfadado diría frustrado, nunca le vi tan frustrado. No sé por qué pero cuando lo intentas tantas veces y vas por encima de las posibilidades de la moto es cuando te frustras. Sabes que puedes, pero no tienes la moto para hacerlo".