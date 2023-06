Márquez confirma su reunión "secreta" con la cúpula de Honda

"Sí, nos reunimos con uno de los jefazos de Honda, Shinji Aoyama, aprovechando que venía por otros asuntos a Italia. También con el presidente de HRC", explica Marc "Agradecido de que muestren interés. Todas las reuniones van bien, porque todas son productivas. Ahora falta también ponerlo en práctica", advierte

El pasado domingo, durante el Gran Premio de Italia, y pocas horas antes de disputar la carrera de MotoGP, en la que apenas duró siete vueltas, Marc Márquez participó en una cumbre al más alto nivel con la cúpula de Honda. En la reunión, que salió a la luz gracias a una información de Oriol Puigdemont en' Motorsport', Marc y su representante, Jimmy Martínez, tuvieron la oportunidad de debatir los problemas de la moto japonesa con Shiniji Aoyama, el segundo ejecutivo de mayor rango de Honda Motor y con el presidente de Honda Racing Corporation (HRC), la división de carreras, Koji Watanabe. Este jueves, a su llegada al circuito de Sachsenring, Marc ha confirmado que hubo cónclave: "En el paddock de MotoGP hay muy buenos periodistas y así es difícil mantener una reunión en secreto y que no salgan publicadas estas cosas".

Marc ha valorado la buena disponibilidad mostrada por los dirigentes de Honda en un momento de crisis profunda, cuando dos de sus tres pilotos fábrica, Álex Rins y Joan Mir, están lesionados a consecuencia de sendas caídas en Mugello y el propio Márquez no encuentra explicación a los males de una moto que considera "muy traicionera, ya que al más mínimo error sales volando".

"Sí, nos reunimos con uno de los jefazos de Honda, Shinji Aoyama, aprovechando que venía por otros asuntos a Italia y estaba en el circuito. También con el presidente de HRC", ha explicado el piloto de Cervera, que después de ganar seis títulos mundiales con la marca del ala dorada desde su debut en la categoría reina en 2013, vio frenada su proyección por un grave accidente en Jerez 2020 y este año, ya recuperado al cien por cien físicamente, no puede pelear en cabeza con una RC213V muy crítica.

"Lógicamente, te reúnes pensando en el proyecto, en el futuro: cómo mejorar, qué cambios hacer, dónde están los problemas... Y yo agradecido en que muestren interés. Todas las reuniones van bien, porque todas son productivas. Ahora falta también ponerlo en práctica", ha advertido Márquez, que en las últimas semanas ha insistido en su voluntad de cumplir los dos años de contrato (2023 y 2024) que le quedan en Honda: "Mi compromiso es máximo, pero lógicamente busco un proyecto ganador", dijo en Mugello, dando pie a numerosos rumores que ya le sitúan en KTM o Ducati si Honda no logra revertir sus problemas.

En su 'jardín' particular

Márquez también ha comentado sus expectativas para la cita de este fin de semana en el circuito de Sachsenring, su 'jardín' particular en el que ha conquistado la victoria en ocho ocasiones. "Durante el fin de semana iremos viendo dónde estamos. Yo creo que no será nada fácil, pero me gustaría estar en el podio el domingo, y me pongo presión a mí mismo. No vengo de una buena situación. Sufriremos, pero si continuamos sufriendo tanto como en Mugello nos costará más", ha reconocido.

"En principio afrontamos el fin de semana con ganas. Cuando llegas a un circuito que se te da mejor a nivel de pilotaje, lo afrontas con las mismas ganas, pero con otra energía. Y está claro que es un circuito que me gusta, en el que quiero hacerlo bien y vamos a arriesgar. Aquí arriesgaremos. Luego habrá circuitos más conservadores, pero de momento... El planteamiento es que soy Marc, ¿qué quieres?", ha zanjado, con una sonrisa, en declaraciones a DAZN.