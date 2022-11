Marc Márquez presenta el trailer de su documental en Amazon

El documental , que se estrena en febrero de 2023 en Amazon Prime, ilustra los riesgos de pasar por el quirófano y el sufrimiento de Marc por no poder ser el que era El anticipo que ha lanzado hoy la plataforma muestra el lado más personal del piloto, su traslado a Madrid y la complicidad de su entorno para ayudarle a sobreponerse

Marc Márquez sufrió la peor lesión de su carrera deportiva en el GP de España de 2020, en Jerez. Una caída escalofriante en la que se fracturó el húmero de su brazo derecho y significó el comienzo de su particular calvario, con visitas a especialistas de todo el mundo y un total de cuatro intervenciones quirúrgicas en dos años, después varios intentos de reaparición sin éxito. Un largo y doloroso proceso que ahora queda plasmado en el domumental que ha presentado Amazon, lanzando un trailer a modo de anticipo de lo que veremos a partir de febrero de 2023.

La historia se centra en la temporada 2022, que Marc afronta con un único objetivo: volver a competir al máximo nivel después de dos años marcados por su lesión de Jerez. Para ello decide abandonar Cervera y trasladarse a una lujosa urbanización en Madrid para estar cerca de sus médicos. Pero las sensaciones no son las mejores y el '93' debe decidir si continuar intentándolo a medio gas o volver a pasar por quirófano. Finalmente, decide parar, y operarse por cuarta vez para poder volver siendo el piloto que siempre ha sido. El documental , que se estrena en febrero de 2023 en Amazon Prime, ilustra el plano más personal de Marc: los riesgos de pasar por el quirófano y que el brazo no recupere, el sufrimiento de no poder ser el que era sobre una moto, la complicidad de su familia y amigos… pero sobre todo su capacidad de sobreponerse a las adversidades y la emoción de volver a sentirse piloto y pisar el podio.