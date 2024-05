Alonso da por bueno el día de pruebas y Aston Martin pide "paciencia"

Fernando Alonso ha terminado las dos primeras sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Emilia Romagna en décima posición, a casi 1 segundo del más rápido, Charles Leclerc, pero satisfecho después de dedicar el día a probar las diferentes actualizaciones que introduce este fin de semana Aston Martin. Desde su equipo, Pedro de la Rosa ha pedido "paciencia" para averiguar si las mejoras surten el efecto deseado.

"Ha sido bueno volver a un programa de viernes más tradicional después de un par de fines de semana al sprint, lo que nos ha permitido dar muchas vueltas mientras evaluamos las actualizaciones que hemos traído este fin de semana", ha dicho Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo al final de la jornada en Imola.

"Hemos recopilado muchos datos y ahora analizaremos durante la noche el impacto que las actualizaciones han tenido en el coche. De cara a mañana, sabemos que el tráfico será complicado en la sesión clasificatoria, así que tendremos que encontrar huecos en la pista y aprovecharlos para estar bien preparados para el gran premio del domingo".

Por su parte, Lance Stroll también ha hecho un balance positivo, pese a terminar rezagado en la tabla de tiempos: "Siempre me gusta volver a Imola, es un circuito divertido y con mucha historia. Hoy ha sido un día productivo porque hemos aplicado las actualizaciones al coche, hemos probado muchas cosas diferentes mientras evaluábamos las actualizaciones, y hemos recopilado muchos datos que estudiaremos durante la noche. Estoy deseando que llegue la sesión de clasificación de mañana. La parrilla está muy apretada, pero con una buena actuación podemos conseguir una buena posición de salida para el gran premio", ha apuntado el canadiense.

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, se ha mostrado prudente ante los resultados del primer día en Imola: "Me gusta mantener los pies en el suelo. Estamos recogiendo datos para comparar coches, paquetes aerodinámicos... Sacar conclusiones a estas alturas es muy difícil y sería precipitado y erróneo", ha comentado en declaraciones a DAZN durante los Libres 2.

"No estamos primero y segundo, pero todo es relativo. Hay que ver con cuántos kilos de gasolina va cada uno. Hay que analizar datos y hay que optimizar el coche para que vaya mejor con este paquete aerodinámico. No creo que hayamos extraído todo el potencial a este paquete hoy, el día que lo estrenamos", ha agregado. "Lo más importante será analizar el coche de Stroll por la mañana y por la tarde, porque los paquetes son diferentes. Cuando tengamos los datos podremos saber un poco más dónde va mejor, qué carga genera... Ahora sería precipitado por mi parte decir si estamos o no contentos. No lo sabemos todavía. Hay que pulir detalles".