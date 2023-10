Marc Márquez niega que vaya a "correr gratis" con Gresini

El de Cervera adimitó en tierras tailandesas que siempre ha priorizado "lo deportivo al tema económico" Eso sí, desmintió a Paolo Ciabatti: "Yo no he dicho que vaya a correr gratis"

Marc Márquez se va despidiendo del universo Honda, y su próximo aterrizaje en la Ducati del 'Gresini Team' ya está dando de qué hablar. Y mucho.

Así, en la previa de la cita en el sudeste asiático, el piloto de Cervera salió al paso de unas declaraciones del ejecutivo de Ducati Fausto Ciabatti, quien había señalado que el catalán afirmaba que iba a correr gratis en su nueva escudería.

"Como persona ambiciosa que soy, y que quiere conseguir sus retos, yo siempre pongo por delante lo deportivo, pero tampoco he dicho yo que vaya a correr gratis", avisó un Marc que cuenta con patrocinios importantes. "Quizá también el equipo me pague, eso no lo sabe nadie", en referencia a Ciabatti.

El director deportivo de Ducati había señalado días atrás que el todavía piloto de Honda iba a correr "a coste cero" con el equipo Gresini en 2024, afirmación que si bien el catalán no quiso afear, si corrigió al asegurar que "yo no he dicho que corra gratis", dejando ahora abierta la incógnita sobre si el ocho veces campeón del mundo tendrá o no salario el próximo año.

Márquez afronta su último mes en Honda tras más de una década como referencia de la firma nipona, a la que ha dado seis coronas de la clase reina, y con la que firmó un contrato de cuatro años que le convirtió en el piloto mejor pagado de la parrilla, una situación a la que ha renunciado para poder tener, en 2024, una Ducati del equipo Gresini.

"Como siempre he dicho, es priorizar otras cosas, y tengo la suerte de que puedo hacerlo y siempre en mi carrera he priorizado lo deportivo. Siempre que he decidido yo lo he hecho así y lo seguiré haciendo hasta que me retire", comentó.

El multicampeón leridano aseveró: "Si luego, cuando me retire, me busco la vida de otra manera, me la busco, ya veremos. Pero de momento en pista es donde quiero disfrutar, y es ahí dónde se ve quien vale y quien no".