Oficial: Marc Márquez ficha por Gresini para 2024

La escudería Gresini confirma la llegada de Marc Márquez, por una temporada, con Ducati

Marc Márquez ha sido confirmado como nuevo piloto de la Escudería Gresini, que ha emitido un comunicado en Mandalika, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Indonesia de MotoGP. La escudería italiana ha confirmado la llegada del español por una temporada a su equipo, al manillar de una Ducati Desmosedici GP23 durante el año 2024.

"La Familia Gresini se complace en anunciar la llegada de Marc Márquez para la temporada 2024. El español, múltiple Campeón del Mundo, anunció su desvinculación de Honda y a partir del próximo año será el nuevo piloto del Team Gresini MotoGP junto a su hermano Alex", comienza el comunicado, que asegura tener "un equipo de ensueño, formado por los hermanos Márquez, con Marc reapareciendo por completo en un equipo satélite que ya ha demostrado su capacidad para dejar huella desde su regreso a la categoría reina".

En esa misma nota, Marc Márquez dice estar "ilusionado con este nuevo reto, pues no ha sido una decisión fácil porque será un gran cambio en todos los aspectos, pero a veces en la vida tienes que salir de tu zona de confort y retarte a ti mismo para seguir creciendo".

"En cuanto al cambio de moto, sé que tendré que adaptar muchas cosas en mi estilo de pilotaje y no será fácil, pero estoy convencido de que todo el equipo Gresini me ayudará mucho y estoy impaciente por conocer al equipo y empezar a trabajar con ellos y quiero dar las gracias a Nadia, Carlo y Michele por la confianza y el respeto que me han demostrado", afirma Marc Márquez.

La propietaria del equipo, la viuda de Fausto Gresini, Nadia Padovani, ha señalado que para "Gresini Racing este es un momento histórico, pues el hecho de que Marc Márquez haya elegido correr con nosotros la próxima temporada es absolutamente fantástico y estoy encantada de poder hacerlo oficial".

"En menos de una temporada nos hemos encariñado con su hermano, y del mismo modo daremos la bienvenida a Marc, convencidos de que tiene todo el potencial para ser competitivo desde el primer momento sobre la Desmosedici GP23", agregó Padovani, quien deseó lo mejor a su actual piloto, el italiano Fabio Di Giannantonio "por su profesionalidad".