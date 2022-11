Marc Márquez: "Con lo que tenemos aquí, no lucharemos por el Mundial"

El piloto catalán ha criticado las nuevas piezas de cara al 2023 El Gran Premio de Valencia no dejó las mejores sensaciones a Marc Márquez

Marc Márquez se ha mostrado muy crítico con Repsol Honda. El catalán no ha dudado en mandar un aviso a su equipo, después del test de MotoGP de Valencia, en el que han probado las nuevas piezas para el 2023. "No puedo decir que estoy decepcionado porque Honda está trabajando, lo están intentando y han traído una nueva moto, pero necesitamos más si queremos luchar por el Mundial. Con lo que tenemos aquí, no lucharemos".

A pesar de estas declaraciones, Marc no se ha venido abajo, aunque piensa que lo que tienen ahora mismo, no es suficiente. "Quiero pensar que esto es un primer paso de cara a febrero. Pero... buff, la dirección es muy similar a la que tenemos ahora. Es un pelín diferente, un poco entre 2021 y 2022, esa es un poquito la sensación, pero necesitamos más. Necesitamos más motor, más estabilidad frenando... varias cosas que están trabajando en ello. Hemos ganado un poquito, pero no suficiente".

El de honda ha pedido un esfuerzo para llegar a ser más competitivos de cara al 2023. "Me dijeron que tendrían que dar un paso más ya para Malasia, en febrero, pero uno no vale. Tienen que dar dos".