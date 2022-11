Marc Márquez: "Para luchar por el Mundial en 2023 tengo que dar un paso y Honda, dos"

El piloto del Repsol Honda llega a Valencia con dos objetivos : "Hacerlo bien el domingo ante la afición y empezar a trabajar para el próximo año en los test del martes" "He podido hacer motocross, lo cuál es un avance muy grande para llegar a la normalidad y a tener la misma vida y mismo método de entrenar que tenía antes", revela Marc

Marc Márquez (Repsol Honda) reconoce que está muy satisfecho de la evolución que ha logrado en los últimos grandes premios y llega a Valencia con dos objetivos : "Hacerlo bien el domingo ante la afición y empezar a trabajar para la temporada 2023 en los test". Es decir, sin ninguna presión para la carrera de este domingo y convencido de que puede volver a pelear por el título el próximo año, "siempre que demos un gran salto, tanto yo como Honda".

El piloto de Cervera ha revelado un detalle para él importante en su recuperación física: "He podido hacer motocross, lo cuál es un avance muy grande y también es un paso más de a donde quiero llegar, a la normalidad y a tener la misma vida y mismo método de entrenar que tenía antes".

Márquez, que en junio hizo un nuevo parón para operarse por cuarta vez del brazo derecho lesionado en su grave caída de Jerez 2020, ha explicado que "noté mucho la evolución de Tailandia a Australia, ya que la primera semana me costó mucho recuperar y rebajar las molestias en la parte muscular, pues se sobrecargó muchísimo el brazo. En cambio, de Malasia a Valencia las molestias bajaron muy rápido y he podido hacer motocross. Sí que es verdad que aún no estoy listo para ir como a mi me gusta, pero es un paso más que poco a poco iré introduciendo y es bueno", ha asegurado.

El piloto de Repsol Honda se ha mostrado ansioso por el test del próximo martes en Cheste, que comenzará a sentar las bases de la próxima temporada. "Tenemos que probar cosas del material para 2023, aunque aún no sé exactamente que es lo que trae el equipo, por que no lo hemos hablado y prefiero saberlo el domingo por la tarde y a partir de ahí ya veremos, pero mañana podré decir, como en estas últimas carreras, a qué puedo aspirar y saber por donde van los tiros", ha subrayado Marc, que comenzará a trabajar con Joan Mir como nuevo compañero de box en sustitución de Pol Espargaró.Márquez , que cerró la gira asiática entre los tres mejores, admite que "hice las cuentas por curiosidad, quizás Bastianini está por ahí delante, pero es bueno que el mejor piloto de la gira asiática no te haya sacado demasiados puntos y más viendo cómo están los otros pilotos Honda. Eso significa que tu nivel está subiendo, que estás rodando mejor, pero no es todavía un nivel como para luchar por el mundial; Para luchar por un mundial tengo que dar un paso este invierno y Honda tiene que dar dos pasos. Es ahí donde tengo que intentar dar el ciento por ciento por mi parte y luego Honda tiene que dar el salto para poder luchar en condiciones con mis rivales".

En cuanto a su pronóstico por los dos titulos mundiales que se juegan este domingo, Bagnaia y Quartararo en MotoGP y Augusto Fernánde y Ai Ogura en Moto2, Marc señala que "por suerte para Pecco la categoría de MotoGP parece que está muy sentenciada y veremos en Moto2, si Augusto no hace nada raro también lo tiene bien porque ha demostrado tener muy buen nivel y ser muy constante".

"Si fuera Augusto o Pecco gestionaría el fin de semana hasta el domingo de una manera normal, apretando al máximo. En el caso de Pecco iría a acabar la carrera y ya está, por que es la manera de buscar el campeonato o el subcampeonato, pues ya arriesgó en Malasia y aquí yo iría a acabar la carrera y a ser campeón, da igual el resultado. Y si fuera Augusto tienes que ver cuáles son las sensaciones en carrera y según como, ir a controlar a Ogura o ir a estar delante de él. Tiene dos opciones y cualquiera de las dos le sirven para ser campeón. Yo los veo a ambos campeones el domingo, tanto a Augusto como a Pecco".