Comienza la batalla en Cheste: "Que gane el mejor"

"Después de Malasia es verdad que estamos en mejor posición que Fabio, pero hay que rematar", advierte Bagnaia "Mi temporada no ha sido tan mala y pase lo que pase este domingo, es un aprendizaje de cara al futuro", señala Quartararo

Los protagonistas están listos para el desafío. Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo han acaparado la atención a su llegada al circuito de Cheste y se han mostrado tranquilos, al menos aparentemente, en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que este fin de semana pondrá el broche al Mundial de MotoGP coronando a uno de los dos pilotos como nuevo campeón.

Bagnaia, que llega con 23 puntos de ventaja y que solo necesita 2 para sentenciar el campeonato, es el indiscutible favorito, pero eso es solo una etiqueta que habrá que confirmar en pista. Y por si acaso, el italiano no se relaja. "Hay que seguir empujando y mostrarse inteligente este fin de semana. Es verdad que estamos en mejor posición que Fabio, pero hay que rematar", avisa.

"Este circuito se nos da muy bien y la Ducati es muy competitiva , pero habrá que estar atentos y no confiarse", añade Pecco. "Este año, con todos los altibajos durante la primera parte de la temporada, o más que eso, con las caídas del principio, no tuvimos el comienzo ideal y entendimos que quizá pecamos de ambiciosos, pero poco a poco le dimos la vuelta a la situación . En Malasia me propuse llegar aquí con el máximo de puntos de ventaja, era crucial para mí. Enea (Bastianini) forzó mucho para ganarme, pero en las últimas vueltas fuí muy competitivo y ahora llegamos a la última prueba en una situación muy favorable", ha recordado el piloto de Ducati.

Pecco tendrá este el apoyo de su mentor Valentino Rossi en Valencia: "Es algo fantástico tenerle aquí en el circuito, es muy positivo para mí y también para el resto de pilotos de su Academia. Será un gran coach este fin de semana y me ayudará mucho, seguro", valora.

El italiano reconoce que después de un calendario con 20 carreras, el desgaste ha sido importante: "Honestamente no es que esté cansado pero la temporada se ha hecho larga. Y el próximo año será aún más duro con el nuevo formato".

Echando la vista atrás, Bagnaia ha subrayado la gesta que ha supesto remontarle 91 puntos a Quartararo: "Eché el resto. En Alemania recibí una gran lección porque me dí cuenta de mi potencial , que no siempre se reflejaba en los resultados. Y a partir de ahí empecé a acercarme a Fabio y aunque en Japón cometí otro error, fue diferente. Creo que esta temporada es la que más cosas he aprendido. Espero ser capaz de disfrutar del fin de semana y hacer una buena carrera el domingo", ha asegurado Pecco.

De su rival, ha señalado que "es uno de los mejores frenadores y también tiene una gran fortaleza mental como quedó claro en Sepang. Este año ha competido con una moto que estaba por detrás de la Ducati y se ha mantenido en la lucha hasta el final. Sin duda es uno de los grandes. Le diría a Fabio que disfrute de esta carrera para poder tener una carrera limpia".

Por último el turinés ha señalado que "el mejor consejo que me han dado este año ha sido el de mantener la calma y entender que soy competitivo. Ya lo era, pero no estaba seguro de eso en mi interior, debía creérmelo".

Nada que perder

Fabio, vigente campeón, llega a Cheste sin nada que perder. En su caso solo le vale ganar y esperar el fallo de su rival. De ahí que el francés rehuya la presión para el domingo y piense solo en disfrutar del gran premio. "Solo tengo un objetivo en mente que es ganar, voy a dar el máximo. No estoy en la situación idónea para luchar por el campeonato , pero también es bueno que no te importe un bledo nada y puedas concentrarte en tratar de ir a por la victoria", ha dicho.

Después de su heroíco fin de semana en Sepang, donde remontó nueve puestos para acabar en el podio con un dedo roto, retrasando así el 'alirón' de Bagnaia, Quartararo ha explicado que "no me duele demasiado pero se me curva un poco, no era un gran problema el dolor en Malasia y aquí lo será aún menos, pero me operaré en invierno porque el dedo tiene un aspecto un poco raro".

El 'Diablo' ha repasado su temporada y ha comentado que "antes de arrancar el Mundial tuvimos malas noticias con el desarrollo de la moto, me quejé mucho y no estuve tan centrado como debía. En la segunda parte nos quedamos estancados y los rivales dieron un gran paso adelante. Pero después de todo no ha sido tan mala la temporada y es un aprendizaje de cara al futuro".

Quartararo, que lideró desde Portugal, ha comentado que "antes de Silverstone Aleix estaba mucho más cerca, pero yo veía que Pecco era rapidísimo y que acabaría siendo el hombre a batir.

También el francés ha tenido palabras amables hacia su adversario: "Siempre hablamos de lo fuerte que son las Ducati, pero Pecco siempre está ahí arriba, es un piloto top y es una suerte poder librar la última batalla del año con él", ha comentado. "Me gusta de Pecco, su velocidad y la facilidad que tiene para ser rápido, lo hace todo fácil y en televisión parece que no van tan fuerte, pero tiene un potencial increíble. Es muy talentoso y tiene la capacidad de ser muy rápido en cualquier circunstancia, es lo que me gustaría tener a mí", valora de su oponente.

Y como el italiano, Fabio admite el campeonato se le ha hecho largo: "Corremos de marzo a noviembre y el año que viene también habrá carreras al esprint, habrá más riesgo y más presión. A nivel físico y mental es duro, pero es igual para todos".

¿El mejor consejo? le han preguntado: "Hay que divertirse, disfrutar compitiendo. Si estás demasiado estresado es importante recordar eso porque es lo que te permite ser rápido".