Marc Márquez defiende su 'rebufo' a Maverick Viñales

"Entiendo que se enfaden, porque da rabia y cuando me lo hacían a mí en el pasado pues daba como impotencia", destacó el de Cervera "Es motociclismo, tienes que ser egoísta y pensar en uno mismo", apuntó el catalán

El español Marc Márquez, octavo en la primera jornada del Gran Premio de Italia de MotoGP gracias a que siguió la rueda de su compatriota Maverick Viñales tras sufrir una caída, defendió su actitud.

"Entiendo que se enfaden, porque da rabia y cuando me lo hacían a mí en el pasado pues daba como impotencia", destacó.

"Me sabe mal que entre yo y Maverick se haya quedado fuera, me hubiera gustado que Maverick hubiera entrado, pero bueno, esto tampoco lo decido yo", aseguró Márquez, quien recordó: "En la primera salida es verdad que lo he buscado, pues cuando salía de box él también salía, y en la segunda ha sido cambiar de moto, salir, y me lo he encontrado también y ahí ha sido pura casualidad, porque sino habría buscado a otro, pero ha sido otra vez Maverick y sí, entiendo que se enfade".

Una vez más, Marc Márquez demostró su capacidad de reacción después de una caída y señaló: "Es uno de mis puntos fuertes, el más fuerte de mi pilotaje, y lo exprimo al máximo".

"Cuando estoy en tensión, hay pilotos que sufren cuando están detrás o están delante, y al cambiar de moto seguirán sufriendo igual y yo tengo el punto de mi pilotaje que cuando sufro tengo la capacidad de, a una vuelta, salvarlo", dijo el ocho veces campeón del mundo.

"Cuando he llegado al box me gustaba el neumático duro de delante como esta mañana, pero no estaba preparado y he tenido que poner el más blando de todos porque era el que estaba puesto, pero todo y así a una vuelta lo puedo salvar y ese es mi punto fuerte", insistió Márquez.

"He escuchado a Maverick en la entrevista decir que no es bonito para el motociclismo..., pero es motociclismo y cada uno tiene sus puntos fuertes y cada uno los aprovecha de la mejor manera en pista, en donde tienes que ser egoísta y pensar en ti mismo", subrayó.

Al explicar su caída, reconoció sin paliativos que el error fue suyo: "Ha sido culpa mía, he recortado demasiado por el piano en el interior buscando con neumático nuevo trazadas nuevas y a veces salen bien y a veces mal, y en ese caso he recortado demasiado por el piano y los baches cuando más para dentro del piano vas más grandes son y al ser más grandes se me ha cerrado de delante".

"Ha habido un momento que no sabía si la salvaba o no y he tenido un pensamiento rápido, porque son milésimas de segundo, en las que he pensado 'si se salva y levanto la moto me voy contra el muro' y entonces me he dejado caer", comentó Márquez.