Joan Mir reaparecerá en Australia

La temporada de MotoGP enfila su recta final y Joan Mir no quiere perderse sus últimas tres carreras con Suzuki, que al término del curso actual abandonará el campeonato, mientras que el balear pasará a formar parte la estructura del Repsol Honda como compañero de Marc Márquez. En el GP de Aragón, Mir intentó reaparecer en competición después de su grave lesión en Austria, pero las molestias que sintió en su tobillo derecho durante los entrenamientos libres le obligaron a desistir. Ahora, con tres semanas más de rehabilitación, ha decidido volver a probarse en el GP de Australia, la próxima semana.

Su equipo ha informado que Joan Mir se desplazará hasta el circuito de Phillip Island, pero como es preceptivo antes de subirse a la moto tendrá que recibir el 'OK' de los servicios médicos del Mundial. Su lesión en el tobillo derecho, con fractura del astrágalo y varios tendones dañados, le privó de competir en Misano, le dejó fuera en MotorLand y también le ha impedido correr las dos primeras citas asiáticas en Japón y Tailandia.

“El miércoles 5 de octubre Joan se sometió a una electromiografía para comprobar el estado de los nervios y músculos que rodean su tobillo derecho dañado. Estas últimas pruebas mostraron signos alentadores de recuperación, por lo que intentará correr en Australia”, anuncia Suzuki en su comunicado este jueves.

