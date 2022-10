El análisis: El drama acecha a Quartararo

Miguel Oliveira consiguió su segunda victoria de la temporada en Tailanda, una carrera marcada por una lluvia que hizo naufragar a Quartararo Pecco Bagnaia, que ha sido tercero, está ya a dos puntos del liderato

Miguel Oliveira, que el año próximo correrá con el nuevo equipo satélite de Aprilia, se ha impuesto en Buriram después de una bonita lucha con Jack Miller sobre el agua.

El campeonato ha dado un vuelco después de que un desconocido Fabio Quartararo no pudiese entrar en los puntos y abriera de par en par la lucha por el título. Marc Márquez confirmó sus progresos con una esperanzadora quinta plaza.

OLIVEIRA, UN ESPECIALISTA SOBRE EL AGUA

El portugués tenía una ocasión única y salió a por su segunda victoria de la temporada a los mandos de una KTM de la que este año esperábamos más. La primera, en Austria, también la logró bajo la lluvia y en Tailandia repitió después de una carrera en la que se mostró ambicioso, agresivo y motivado.

Miguel Oliveira es de los pocos especialistas sobre agua que quedan en la parrilla, unos pilotos que tienen sensaciones únicas en pistas muy deslizantes y que encuentran el equilibrio y el ritmo que se requiere para ir rápido sin caerse. Oliveira, Miller y Zarco tienen ese don que les hacen ser muy especiales y sobre el anegado asfalto de Buriram se pudo comprobar de nuevo. Normalmente no se juegan nada, en cuanto al campeonato, y ello hace que puedan jugarse la carrera a una carta y que si se caen no pasa nada en sus aspiraciones porque no luchan por la clasificación final.

QUARTARARO Y YAMAHA TOCAN FONDO

Se han encendido todas las luces de alarma. Después de la carrera de Alemania el campeón disponía de una ventaja de 91 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, sumido en una crisis de resultados a base de caídas. Siete carreras después es Fabio Quartararo quien ha perdido el rumbo y el italiano, pese a la caída de Motegi, le ha recuperado ¡89 puntos! Dos puntos les separan y el drama se cierne en las filas de Yamaha sobre un piloto que ha perdido la confianza, en un equipo que ya no sabe qué hacer para proporcionarle una moto competitiva y con una Yamaha que ha perdido absolutamente su estatus de referente en la parrilla.

La moto japonesa, desde el arranque de la temporada, ha mostrado muchas lagunas técnicas y solo los errores de sus rivales hicieron que ello pasara más desapercibido. No tiene la tracción, el equilibrio, ritmo ni la velocidad de sus adversarios al título. Las motos japonesas parecen haber perdido el tren en MotoGP.

CINCO PILOTOS PARA EL TÍTULO

Quedan tres carreras, 75 puntos en juego, y a tenor de lo que está pasando sobre la pista, con resultados muy cambiantes de un gran premio a otro, hay cinco pilotos que pueden pensar en ganar el título, aunque matemáticamente también habría que incluir a Binder y Zarco. De Quartararo a Miller, el quinto clasificado, hay 40 puntos de diferencia y en este panorama hay que señalar que todo está muy abierto.

Dos puntos, solo dos, separan a Fabio de Bagnaia, que lleva seis podios en las últimas siete carreras y cinco de ellos se cuentan en victorias. Pero Aleix Espargaró, que en Buriram tampoco tuvo su día y recibió una Long Lap Penalty –estoy de acuerdo con él que cualquier sanción debería ser igual en todos los circuitos- no ha dicho la última palabra.

El de Granollers, que no ha tenido un fin de semana plácido, necesita recobrar la confianza y seguridad en una Aprilia con altibajos. Es un campeonato muy abierto y no se puede bajar la guardia porque aún puede pasar de todo.