La ironía de Marc Márquez sobre su futuro en Moto GP

“Han puesto mi cabeza en todas las motos, ¿alguien acertará, no?”, ha señalado en DAZN Si bien insiste en su contrato vigente con Honda, admite contactos con otras firmas: “Hubo llamadas, claro”

Cuando la temporada de Moto GP ya encara el tramo final, muchas mentes están ya más pendientes de la temporada 2024. Y el 'mercato' de pilotos es uno de los temas candentes para configurar ya con tiempo la parrilla del próximo año en la categoría reina de las dos ruedas.

Y un nombre sale a la palestra en todas las conversaciones: Marc Márquez. El de Cervera tiene contrato en vigor con Honda, pero una relación que parecía de puro hierro parece irse resquebrajando en las últimas campañas.

El de Cervera vive momentos de zozobra en su moto, penando por la zona media - baja de las parrillas y de los tableros de resultados. El campeonato 2023 ya está amortizado para marca y piloto, ambos pensando en las mejoras necesarias para afrontar la cita de 2024.

“Estamos en una situación en el proyecto Honda donde, si fueras la única Honda que sufre, te dirías ‘aquí pasa algo raro, se te está pasando el arroz’. Pero no. Al final estamos todas las Hondas ahí. Vas sacando la cabeza, un poco más, un poco menos. Pero es ahí donde dices: ‘Vale, hay un problema’ Tenemos que empezar a trabajar conjuntamente para solucionarlo y buscar la mejor solución para el proyecto’”, explica Márquez en su entrevista más reciente a DAZN.

El catalán sigue apostando por el proyecto de una fábrica que creyó en él desde el primer día, y por eso los tests de Misano son decisivos de cara a la toma de decisiones.

“Eso de que mi futuro depende del test de Misano no lo he dicho yo nunca. Tenemos que buscar la mejor solución para el proyecto en todos los sentidos”, señaló Marc.

"En estas pruebas se empieza a ver un poco como irá el 2024. Un piloto valora el proyecto por el rendimiento en pista de la moto”, explica el ilerdense e insiste: “Un piloto valora la estructura de un proyecto, el enfoque que tiene, si habrá cosas nuevas o no, que te enseñen el programa... Todo esto es un alicente para seguir motivado y seguir trabajando. Pero cuando estás en una situación así, tienes que remar conjuntamente. Si no es imposible salir”.

Pese a los rumores en el paddock sobre su futuro, Marc es claro: su futuro a corto plazo está decidido. “Sí, sé donde voy a correr en 2024. A día de hoy, tengo contrato con Honda, pero han puesto mi cabeza en todas las motos, ¿alguien acertará, no?”, señala con ironía el multicampeón a DAZN.

Evidentemente, Márquez no niega contactos con otras marcas: “Claro que ha habido llamadas. Cuando tú notas que alguien está en un momento difícil y apuestas por él, pues hay llamadas, claro. Si han sido de uno u otro, si uno ha rechazado o no, yo por respeto a todas las marcas no diré ni de quién, ni de cómo, ni como ha sido. Pero que ha habido contactos, evidentemente”.

El de Cervera concluye indicando que “existen llamadas de ese tipo casi cada año. Incluso cuando tienes contrato en vigor, incluso en tus mejores momentos, el paddock es una gran familia y tantos años aquí te terminas conociendo con todo el mundo”, comenta.