Así planifican Deco y Flick el nuevo Barça

Hansi Flick aterrizó este martes por la mañana en Barcelona. El inicio del proyecto más ilusionante de su carrera. Tras hacer campeón de Europa al Bayern y brillar en Munich, el técnico de Heidenheim es consciente de que coge las riendas de un transatlántico, de la entidad deportiva que más interacciones genera del planeta. Un reto mayúsculo en un entorno muy complicado y con un contexto institucional y, sobre todo, económico delicado.

Flick llevaba meses esperando esta oportunidad. Ha tenido otras ofertas importantes, económicamente incluso superiores, pero su espera paciente tuvo premio cuando Laporta decidió no mantener a Xavi y pegar un 'volantazo' a la hoja de ruta del Barça 2024/25. Sin casi tiempo para pestañear y darse una vuelta por los indudables atractivos de la Ciudad Condal, Hansi se reunió con Anderson da Souza 'Deco', director de fútbol del club barcelonista, en las dependencias de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ese será el cuartel general de ambos a lo largo de los próximos días para ir acotando detalles sobre la planificación deportiva del proyecto en ciernes. Lógicamente, hoy se han encontrado pero hace tres semanas casi que Deco y el nuevo técnico de la nave azulgrana están en contacto permanente para abordar los muchos frentes abiertos que hay en la composición de la plantilla.

PRIORIDAD INICIAL: BAJAS

La idea, a priori, es que Flick esté unos días más en Barcelona y luego vuelva ya para arrancar la pretemporada a partir del 8 de julio (sin fecha oficial todavía confirmada). La prioridad inicial, asumido que a lo largo de este mes de junio no habrá entradas por la situación económica que sigue enquistada y la disputa de la Eurocopa, será abordar el tema de las bajas.

Tanto Deco como el teutón son conscientes de que 3-4 jugadores de la actual plantilla tendrán que salir y en la mayoría de casos se quieren sellar sus situaciones antes de que arranque la pretemporada. Ese es el escenario ideal, claro. Luego, inevitablemente, como en los últimos veranos, se ve obligado el técnico en cuestión a lidiar de inicio con futbolistas con los que no cuenta.

Flick saluda a Balde, que realiza la recuperación de su lesión, en uno de los campos de la ciudad deportiva del Barça en Sant Joan Despí. / / FCBARCELONA

Dentro de la planificación, se comentará a los descartados que no se cuenta con ellos antes de que empieza la gira americana. ¿Las patatas calientes? La más clara, Clément Lenglet. Un verano más, el club se teme un 'culebrón' para buscarle acomodo. Con contrato hasta 2026, se intentará otra vez darle la carte de libertad. Otro asunto peliagudo es el de Ansu Fati, que quiere la oportunidad en pretemporada de demostrar a Flick que tiene hueco.

CARPETA SERGI ROBERTO

Otra carpeta que no está nada clara es la de Sergi Roberto. Acaba contrato, no está inscrito y Deco ya le pidió que aguante hasta agosto para ver si podrán inscribirlo o no, algo a lo que veremos si está dispuesto el de Reus a aceptar.

Sergi Roberto, en una acción del partido entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano / Valentí Enrich

Flick ya conoce al dedillo la situación económica y los posibles plazos para encontrar una estabilidad. Al técnico de Heidelberg no es algo que le preocupe ahora mismo. Su principal prioridad es mantener al 99% de los jugadores titulares. Eso va por delante de posibles refuerzos en su imaginario. Dentro del apartado salidas, está el 'overbooking' en el central. Hasta ocho efectivos en esa demarcación. Sobran 2-3.

OBSESIÓN PREPARACIÓN FÍSICA

Un asunto en el que focaliza buena parte de sus esfuerzos es el de la preparación física. Una 'obsesión' para él y para Laporta. En los próximos días se comunicará el 'roster' definitivo con los preparadores físicos al mando de Julio Tous (lo adelantamos en SPORT). Y con los fisioterapeutas que entrarán por las cuatro bajas que hemos confirmado.

Además, subirán, en principio, alrededor de cuatro futbolistas del filial con el primer equipo. Se les comunicará tras los playoffs de ascenso (harán menos vacaciones, lógicamente).