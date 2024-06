Zverev raja de los árbitros tras caer con Alcaraz: "Sería mejor que..."

El alemán Alexander Zverev lamentó su derrota en la final de Roland Garros contra el español Carlos Alcaraz, del que dijo que "impone al juego una intensidad superior".

"Normalmente yo no tengo calambres en los partidos, pero contra Carlos es diferente, la intensidad que impone es superior. Tendré que prepararme para eso en el futuro. Creo que he jugado bien, pero que he dejado escapar oportunidades", señaló.

"La intensidad de su tenis es increíble, con respecto a otros rivales. Estoy convencido de que puede mantenerla hasta el quinto set. Yo en ese momento ya no le pegaba tan fuerte. Tengo que ver qué puedo hacer para llegar al mismo nivel que él", comentó.

La jugada polémica

Zverev lamentó la jugada polémica que en el quinto set le privó de una bola de rotura para ponerse 2-2, que las imágenes de televisión demuestran que fue un error arbitral.

"Es frustrante, pero es así, los árbitros se equivocan, son humanos. Sería mejor que se evitaran estos errores", afirmó el alemán, que recordó que el año próximo en Roland Garros se introducirá el ojo de halcón, que evitará este tipo de situaciones.