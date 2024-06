El Real Madrid está dispuesto a vender a Rodrygo

Las inoportunas declaraciones de Rodrygo Goes en la semana de vísperas de la final de la Liga de Campeones no fueron casualidad. Esa es la conclusión que han sacado en el club, donde no cayeron bien que abriera la puerta de salida y halagara al City la semana en la que era el Real Madrid el que iba a jugar la final de Wembley. Desde entonces, algo se mueve en el club en torno al brasileño, al que habrían puesto precio de salida este mismo verano.

El futuro de Rodrygo está en el aire / Efe

Sus inoportunas declaraciones en el tiempo fueron para hacer ruido en un momento más importante de la temporada, en la que dejó constancia de que si su rol de titular cambia, se plantea irse. Las llegadas de Mbappé y Endrick van a encarecer la titularidad y todo apunta a que el francés le quitará el sitio. De hecho, las últimas declaraciones del brasileño presionan a Ancelotti: “Es posible jugar todos juntos. Ancelotti encontrará la manera. Los buenos jugadores tienen que jugar juntos”.

Rodrygo y su entorno aseguran por activa y por pasiva que no quiere irse del Real Madrid, con el que tiene contrato hasta 2028. Pero una cosa es eso y otra pasar de titular a suplente, por lo que algunos medios apuntan a que si pierde protagonismo acabará pidiendo ser traspasado para irse a la Premier, donde ha confesado que le gustaría jugar. Y lo dice tras recibir llamadas directas a su puerta y de que han preguntado en el Madrid por su situación e incluso han llegado ofertas.

Ancelotti ha apostado por Rodrygo esta temporada / Efe

Tanto es así que el Liverpool habría ofrecido al club madridista 100 millones de libras, 120 M€, que el club rechazó, según Inda en ‘El Chiringuito’. Sin embargo, otras fuentes aseguran que el Real Madrid estaría dispuesto a traspasarlo si llega una oferta de 150 millones de euros, como apunta Defensa Central. Además del Liverpool, Rodrygo también gusta al City de Guardiola y nadie descarta que uno de los dos vuelva a la carga este verano con una oferta irrechazable.

Dejaría hueco a Haaland

Cuando el río suena, agua lleva y en el caso de Rodrygo la situación empieza a tomar un cariz complicado en su relación con el club. Los refuerzos de ataque pueden provocar que el jugador no lo acepte y complique la vida a Ancelotti, pese a que el italiano ha sido su principal defensor esta temporada. Lo ha mantenido de titular ignorando sus crisis de juego y sequías goleadoras, y no ha hecho caso a las voces que pedían más oportunidades para Brahim, que se ha mostrado más incisivo que él en ataque.

Si el Madrid traspasa a Rodrygo este o el próximo verano, el dinero y el hueco que deje en el club y en el equipo podría ser cubierto por Haaland, que en estos momentos no tiene cabida en un ataque con el cartel de completo. El noruego es uno de los objetivos del equipo madridista desde hace varias temporadas, y el jugador sigue haciendo guiños a los blancos desde Manchester.