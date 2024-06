Caso 'Barçagate': archivada la querella de Roures contra Bartomeu

La querella interpuesta por Jaume Roures contra el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y Jaume Masferrer, su mano derecha, por injurias y calumnias contra él relacionadas con el caso 'Barçagate', ha quedado archivada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona.

Según una información publicada este martes por El Mundo, el magistrado Francesc Calls "considera que los hechos denunciados por Roures están prescritos" y "da carpetazo a una causa que ya fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y reabierta posteriormente para que se investigara el delito por injurias".

Bartomeu, en su defensa, argumentó que no tenía conocimiento de las cuentas de las redes sociales y que, por consiguiente, era inocente porque no cometió ningún delito. Y agregó que los mensajes contra Roures no eran difamatorios, sino sarcásticos o incómodos.

Roures, por su parte, aseguraba que detrás de los mensajes difundidos en cuentas de Twitter, Instagram y Facebook creadas por I3 Ventures, estaba el FC Barcelona, que encargó a dicha empresa de consultoría especializada en Big Data a crear estados de opinión en las redes sociales con el objetivo de proteger la reputación de Bartomeu, su junta y el club.

En su momento, I3 Ventures aseguró, a través de un comunicado, que todo era "absolutamente falso" y que no había destinado recursos ni esfuerzos para erosionar la imagen de futbolistas del Barça, exfutbolistas, extécnicos, personalidades (Joan Laporta, Víctor Font, Jaume Roures...) y entidades como informó el programa ‘Què t’hi jugues’ de la Cadena SER.