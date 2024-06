¿Cobrará el Barça por la lesión de Frenkie de Jong antes de la Eurocopa?

La lesión de Frenkie de Jong ha trastocado los planes de la selección dirigida por Ronald Koeman. El futbolista del FC Barcelona no estará presente en la Eurocopa de Alemania y abandonará la concentración con Países Bajos durante los próximos días. Las molestias que acarreaba en el tobillo desde hace más de un mes le han impedido continuar y finalmente se ha decidido devolver a Frenkie a Barcelona. Una notícia que 'beneficia' al Barça, ya que recibirá una compensación económica por parte de la UEFA por haberlo tenido en la concentración previa a la fase final con la 'Oranje'.

La UEFA compensará al Barça

De acuerdo con el Programa de Beneficios para los Clubs, que entró en vigor en la Eurocopa 2008 y siguió con el Mundial 2010, la UEFA y la FIFA aportan una compensación económica a los clubes en caso de lesión y días contabilizados con la selección. La UEFA tiene estipulado un mecanismo de solidaridad por la cesión de sus jugadores a los torneos que están bajo su amparo y el máximo organismo prevé repartir hasta un total de 140 millones de euros para la Eurocopa por días convocado y compensaciones por lesión.

Para la Eurocopa 2024, la suma diaria por cada jugador desplazado es de 10.000 euros a contar desde los 10 días anteriores al debut en la competición. Como Frenkie de Jong ha estado dentro de los 10 días previos al inicio de la competición, recibirá los 10.000 euros por día que le pertoca. Es decir, el club azulgrana ingresará un total de 50.000 euros por los primeros cinco días de concentración con Países Bajos.

2 meses para recuperar su tobillo

A pesar de que el mediocampista del Barça se había unido a la disciplina de la selección neerlandesa y él mismo había dicho que tenía buenas sensaciones, se quedó afuera de la gran cita en Alemania. "Aunque inicialmente se esperaba que estuviera listo para jugar durante la fase de grupos, un examen programado mostró que el tobillo aún no es lo suficientemente resistente, por lo que debido a que su recuperación llevará más tiempo. Por eso se decidió que Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa", señaló la Federación Neerlandesa de Fútbol a través de un comunicado.

El principal problema es que es la tercera lesión del jugador en la misma zona durante esta temporada. Entre septiembre y noviembre se perdió 10 encuentros por una indesmosis tibioperoneal distal. El tobillo de Frenkie de Jong, que se lo torció tras un choque con Fede Valverde el pasado mes de abril, no está recuperado. Las sensaciones no eran del todo convincentes y se ha decidido no arriesgar.

¿Cuánto dinero recibirá el Barça por jugador?

De acuerdo a estos criterios, la cantidad que el Barça podría recibir por cada jugador que envíe a la Eurocopa, puede ser de un mínimo de 3.300 euros por día, pasando por los 6.670 y hasta un máximo de 10.000 euros. Por lo tanto, el Barça ingresaría mínimo 450.000 euros durante las primeras rondas de la Eurocopa. A partir de los octavos de final (29 de junio), la cantidad se elevaría si las selecciones de los respectivos jugadores pasan de ronda o alcanzan los 41 días posibles.

El estreno de Países Bajos será el domingo 16 ante Polonia, por lo que no entran en el cómputo los cinco días entre el 11 y el 15 de junio.