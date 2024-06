Arabia Saudí, al rescate del Barça

El presidente del Barça, Joan Laporta, dejó claro hace unos días que el club no tiene necesidad alguna en vender a jugadores. La afirmación en sí es cierta, aunque otra cosa es que sería recomendable formalizar algún traspaso importante teniendo en cuenta la situación económica del club. Y no solo eso. El Barça deberá colocar entre tres y cuatro jugadores que no entran en los planes del nuevo proyecto con el objetivo de ahorrarse salarios millonarios. Y el único mercado que pueden tener este tipo de futbolistas como Lenglet o Ansu Fati es el de Arabia Saudí, aunque otra cosa es que los futbolistas quieran apuntarse a esta aventura.

Desde Arabia ya han llegado acercamientos e, incluso, la petición para abrir negociaciones. Y también se ha dado con alguno de los pesos pesados del equipo, sobre todo con los centrales. El club blaugrana está obligado a sacarse alguno de encima, con un overbooking claro en esa posición y en Arabia apuntan alto. Muy alto. Tanto que se ha pedido precio por Ronald Araujo, Christensen o Koundé. No quiere decir que la operación vaya a salir, pero sí que habrá mucho ruido durante las próximas semanas y el Barça podria abrirle la puerta a alguien importante si se da una propuesta millonaria fuera de mercado.

Otro de los que está encima de la mesa es Raphinha aunque el brasileño ya ha comunicado internamente que no tiene intención alguna de irse del Barça este verano. Y Deco, por ahora, no le forzará. El actual director deportivo del Barça fue agente de Raphinha y tienen muy buena relación. Le aconseja y Raphinha sabe que si viene un atacante más lo va a tener complicado ya que Lamine Yamal y Lewandowski son intocables para Flick.

Pero los negocios con Arabia Saudí pueden llegar mucho más allá. Algún club potente se ha puesto en contacto con el Barça para explorar convenios de colaboración futbolística con capital de por medio. Y se está estudiando. Y también, en estas conversaciones, se ha hablado de patrocinio puro y duro. Hay varias vías abiertas ya que los clubs de Arabia Saudí cuentan muchos de ellos con potentes empresas ávidas de relacionarse con la marca Barça. Hay un filón importante y en el club blaugrana se está muy atento a lo que pueda suceder en las próximas semanas. Arabia Saudí puede salir al rescate del club en un verano que se plantea movido.

Lo primero de todo es llegar a la regla 1-1 para poder fichar y todo pasa por encontrar una solución definitiva a Barça Studios. Hay muchas reuniones agendadas por este tema y en las oficinas tienen claro que llegarán a tiempo para dar buenas noticias aunque sea sobre la campana. Vaya, como ha pasado infinidad de veces en este mandato de Laporta.