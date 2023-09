Marc Márquez: "No tiene sentido seguir si no estoy en el Top 5"

El ocho veces campeón del mundo ha repasado su situación en una entrevista concedida a DAZN El piloto de Cervera está teniendo la temporada más complicada de su carrera a bordo de una Honda que está lejos de ser competitiva

Marc Márquez cuenta los días para terminar la temporada más complicada de su carrera deportiva. El ocho veces campeón del mundo, a bordo de una Honda que dista mucho de ser competitiva, ha repasado su delicada situación en una entrevista concedida a DAZN.

El piloto catalán, que ha intentado conducir toda la temporada por encima del límite de su moto, ha puesto freno a sus aspiraciones para asegurar un final de calendario más conservador. Márquez ha sufrido incontables caídas durante este año por querer pilotar por encima de las posibilidades de su Honda, una decisión que se ha traducido en múltiples lesiones y ruturas en su cuerpo.

Ahora Márquez ha decidido dar un paso atrás: "Hay que tirar de experiencia y ser inteligente. Me estaba cayendo en todas las carreras y eso era porque estaba haciendo algo mal. Si vas el 10º, no te caes. Y eso es lo que toca ahora. No puedes empezar la casa por el tejado", ha expresado.

El piloto de Cervera, a pesar del pobre rendimiento de su moto esta temporada, sigue centrado en cumplir su contrato con la escudería japonesa: "Tengo contrato con Honda. Sé donde voy a correr el año que viene. Se verá el proyecto de 2024 y hay que trabajar para mejorar en todos los sentidos el proyecto de Honda".

Sin embargo, Márquez tiene clara la condición para seguir en MotoGP: "No tiene sentido seguir si no estoy en el Top 5, pero estamos en una situación crítica. Si fuera el único que sufre en Honda, pensaría que se me está pasando el arroz, pero no es así. Hay un problema que debemos solucionar de forma conjunta. Hay que encontrar la mejor solución para el proyecto", ha opinado.