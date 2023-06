Cónclave decisivo entre Marc Márquez y Honda

El piloto catalán trasladó a las altas esferas de la compañía sus dudas respecto a una moto que no acaban de poner a punto El de Cervera ya exigió mejoras tras la cita de Le Mans aunque estas no llegaron para Mugello

El Mundial de MotoGP recala este fin de semana en el trazado alemán de Sachsenring, el que durante muchas temporadas ha sido el auténtico jardín de Marc Márquez, donde ha ganado hasta en ocho ocasiones.

Será probablemente el momento de calibrar el verdadero estado de la Honda RC 213 V, que no acaba de funcionar. Las carencias quedaron patentes en el pasado GP de Italia. Marc acabó por el suelo cuando marchaba en la zona delantera y las declaraciones post carrera del de Cervera no dejaron lugar a dudas. “Al mínimo error, esta moto te traiciona y te caes. Ha sido un error en la frenada previa. Se me ha bloqueado la rueda delantera. Los pilotos de Honda tenemos que coger más riesgos que los demás para estar ahí y por eso tenemos tantas caídas”, afirmó.

Y la cosa no quedó ahí, ya que el catalán se encargó de trasladar su preocupación a las altas esferas de la compañía del ala dorada. Según ha trascendido, Márquez se reunió con la cúpula de Honda el mismo domingo, unas horas antes de que arrancara la carrera de MotoGP.

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

Reunión en la cumbre

Según informó ‘Motorsport’, el cónclave tuvo lugar en el propio motorhome del equipo, justo a la misma hora en la que daba comienzo la carrera de Moto3, las 11 de la mañana. Ahí Marc tuvo la oportunidad de exponer su visión a Shiniji Aoyama, el segundo ejecutivo de mayor rango de Honda Motor. Junto a él estuvieron también Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation (HRC), la división de carreras y Jimmy Martínez, representante de Marc. En tan solo 25 minutos se despachó el asunto y el catalán se volvió a su box para prepararse para una carrera que se acabó para él en apenas seis vueltas.

Marc ya exigió mejoras tras la cita de Le Mans que no llegaron a Mugello y está por ver qué frutos dará ahora la reunión con los altos ejecutivos de Honda, aunque el ilerdense podría estar empezando ya a perder la paciencia.